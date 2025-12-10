2 сезон «Больницы Питт» стартует под оливье, но финала придется ждать несколько месяцев: продолжение хита HBO будет напряженным

Телеканал HBO наконец рассекретил дату возвращения одного из своих главных хитов. Второй сезон сериала «Больница Питт» выйдет на экраны уже в январские праздничные выходные.

Однако поклонникам, привыкшим смотреть все серии за один вечер, придётся набраться терпения. Создатели выбрали классический еженедельный релиз, растянув интригу до самой середины весны.

Дата выхода второго сезона «Больницы Питт»

Долгожданное возвращение состоится скоро: второй сезон сериала официально стартует на HBO Max 8 января. Новые серии будут выходить еженедельно.

Финал сезона, его пятнадцатая серия, станет доступен только 16 апреля.

Сюжет второго сезона «Больницы Питт»

Второй сезон «Больницы Питт» перенесет зрителей на десять месяцев вперёд, позволяя увидеть, как изменились герои после пережитых потрясений. Несмотря на пройденный путь, самое сложное им только предстоит — действие нового сезона развернётся в самое пекло: в горячий и хаотичный день празднования Дня независимости.

Сохраняя ту же камерную и до жути реалистичную атмосферу, сериал обещает копнуть ещё глубже в личные драмы персонажей и несовершенную систему, в которой они работают.

Доктор Лэнгдон, вернувшийся после долгой реабилитации, обнаруживает, что его ждут не только физические, но и куда более тяжелые моральные испытания. Доктор Эбботт разрывается между давлением на работе и глубоким личным кризисом, в то время как медсестра Дана пытается заново завоевать доверие коллег и доказать свою профпригодность.

Параллельно с этим зрители увидят, как Уитакер делает свои первые шаги в роли интерна, а Джавади стоит на мучительном распутье, выбирая будущую карьеру.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кого лишится «Больница Питт» во втором сезоне.