Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 2 сезон «Больницы Питт» стартует под оливье, но финала придется ждать несколько месяцев: продолжение хита HBO будет напряженным

2 сезон «Больницы Питт» стартует под оливье, но финала придется ждать несколько месяцев: продолжение хита HBO будет напряженным

10 декабря 2025 17:09
Кадр из сериала «Больница Питт»

Сериал глубже покажет личные драмы персонажей.

Телеканал HBO наконец рассекретил дату возвращения одного из своих главных хитов. Второй сезон сериала «Больница Питт» выйдет на экраны уже в январские праздничные выходные.

Однако поклонникам, привыкшим смотреть все серии за один вечер, придётся набраться терпения. Создатели выбрали классический еженедельный релиз, растянув интригу до самой середины весны.

Дата выхода второго сезона «Больницы Питт»

Долгожданное возвращение состоится скоро: второй сезон сериала официально стартует на HBO Max 8 января. Новые серии будут выходить еженедельно.

Финал сезона, его пятнадцатая серия, станет доступен только 16 апреля.

Кадр из сериала «Больница Питт»

Сюжет второго сезона «Больницы Питт»

Второй сезон «Больницы Питт» перенесет зрителей на десять месяцев вперёд, позволяя увидеть, как изменились герои после пережитых потрясений. Несмотря на пройденный путь, самое сложное им только предстоит — действие нового сезона развернётся в самое пекло: в горячий и хаотичный день празднования Дня независимости.

Сохраняя ту же камерную и до жути реалистичную атмосферу, сериал обещает копнуть ещё глубже в личные драмы персонажей и несовершенную систему, в которой они работают.

Доктор Лэнгдон, вернувшийся после долгой реабилитации, обнаруживает, что его ждут не только физические, но и куда более тяжелые моральные испытания. Доктор Эбботт разрывается между давлением на работе и глубоким личным кризисом, в то время как медсестра Дана пытается заново завоевать доверие коллег и доказать свою профпригодность.

Параллельно с этим зрители увидят, как Уитакер делает свои первые шаги в роли интерна, а Джавади стоит на мучительном распутье, выбирая будущую карьеру.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кого лишится «Больница Питт» во втором сезоне.

Фото: Кадры из сериала «Больница Питт»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В продолжении «Рассказа служанки» восстание в Галааде устроит Ханна: но главный вопрос — вернется ли в «Заветах» Джун? В продолжении «Рассказа служанки» восстание в Галааде устроит Ханна: но главный вопрос — вернется ли в «Заветах» Джун? Читать дальше 10 декабря 2025
Чем Кольцо Всевластья похоже на Железный трон: кажется, Мартин списал главную деталь у Толкина Чем Кольцо Всевластья похоже на Железный трон: кажется, Мартин списал главную деталь у Толкина Читать дальше 11 декабря 2025
Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна Читать дальше 10 декабря 2025
В новых сериях «Анатомии страсти» вернется культовая героиня из 1 сезона: этого ждали все фанаты В новых сериях «Анатомии страсти» вернется культовая героиня из 1 сезона: этого ждали все фанаты Читать дальше 10 декабря 2025
«Ведьмак» мог лишиться не только Кавилла: экранная Цири впервые призналась, что собиралась уйти вслед за Геральтом «Ведьмак» мог лишиться не только Кавилла: экранная Цири впервые призналась, что собиралась уйти вслед за Геральтом Читать дальше 10 декабря 2025
Этого героя «Дома дракона» ненавидели даже больше Джоффри в «Игре престолов»: спойлер — в третьем сезоне его ждет печальный финал Этого героя «Дома дракона» ненавидели даже больше Джоффри в «Игре престолов»: спойлер — в третьем сезоне его ждет печальный финал Читать дальше 9 декабря 2025
Еще не вышел второй сезон «Фоллаута», а уже известно, когда Гуль вернется с третьим: авторы не хотят тянуть кот за хвост Еще не вышел второй сезон «Фоллаута», а уже известно, когда Гуль вернется с третьим: авторы не хотят тянуть кот за хвост Читать дальше 9 декабря 2025
Люси и Гуль будут вместе в «Фоллауте»? Элла Пернелл поставила точку в фанатских теориях Люси и Гуль будут вместе в «Фоллауте»? Элла Пернелл поставила точку в фанатских теориях Читать дальше 9 декабря 2025
От второго сезона «Чужого: Земля» ждут кроссовера с Хищником: шоураннер расставил все точки над i — будет ли слияние вселенных? От второго сезона «Чужого: Земля» ждут кроссовера с Хищником: шоураннер расставил все точки над i — будет ли слияние вселенных? Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше