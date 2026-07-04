Основано на реальных преступлениях: 2 российских детектива, после которых по-настоящему не по себе

Российские режиссеры все чаще обращаются к настоящим криминальным историям. И, пожалуй, именно такие сериалы производят самое сильное впечатление. Ведь во время просмотра понимаешь: все это действительно происходило, а многие герои имеют реальных прототипов.

«Фишер» — один из самых сильных российских криминальных сериалов

«Фишер» давно вышел за рамки обычного детектива. Каждый сезон рассказывает историю расследования серийных преступлений, основанных на реальных событиях.

Первый посвящен поискам опасного преступника, который охотится на школьников в Подмосковье. Во втором действие переносится на юг России, где начинают исчезать молодые девушки. А третий сезон рассказывает о расследовании серии старых убийств в Алтайском крае.

Создатели делают ставку не только на интригу, но и на атмосферу эпохи, показывая, как велись подобные расследования и с какими трудностями сталкивались следователи.

«Хороший человек» — история, которая пугает своей реалистичностью

Сюжет начинается с приезда московского следователя Евгении Ключевской в небольшой провинциальный город. Формально она должна лишь проверить слухи о серийном убийце и успокоить местных жителей.

Но очень быстро становится ясно, что опасность реальна. Чем глубже героиня погружается в расследование, тем отчетливее понимает: зло может годами скрываться за маской самого обычного человека.

Именно эта мысль делает сериал особенно тревожным. Здесь нет мистики или фантастики — только история, вдохновленная реальными событиями, которая заставляет задуматься о том, насколько обманчивым бывает первое впечатление.