Никогда не отличался верностью: кто был последней любовью Сулеймана? Зря думаете, что Хюррем

5 декабря 2025 20:33
«Великолепный век»

Об этих наложницах падишаха не рассказывал «Великолепный век».

История султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» выглядит завершённой: есть великая любовь, трагедии, дети, политика. Но реальные источники дают более сложную картину.

В поздние годы судьба свела султана ещё с двумя женщинами, которые в легендарной саге даже не появляются.

Мерзибан: тишина вокруг имени

В 1555 году в гареме Сулеймана объявилась албанка Мерзибан. Именно она родила султану дочь Хатидже, прожившую двадцать лет.

Вполне вероятно, что девушка стала частью его походного гарема — султаны брали в кампании небольшие группы воспитанных во дворце наложниц.

Но есть и другая версия: Мерзибан могла стать военным трофеем.

Факт остаётся фактом: появление этой женщины пришлось на период, когда отношения между Хюррем и Сулейманом переживали сложный этап. Повелитель два года находился вне столицы.

О Мерзибан известно мало: имя, происхождение, даты жизни. После смерти султана она, как и многие женщины вдовствующего гарема, была отправлена в Старый дворец, где умерла в 1585 году.

«Великолепный век»

Мелексима: родственница лалы, вошедшая в историю

Вторая женщина, Мелексима, появилась рядом с султаном в 1556 году — за два года до смерти Хюррем.

Девушка была не просто наложницей: она являлась родственницей лалы Мустафы-паши, наставника Баязида и Селима.

Лала сыграл заметную роль в их соперничестве, и присутствие Мелексимы в гареме выглядит ещё символичнее на фоне политических напряжений.

В 1560 году Мелексима родила султану дочь Шахихубан, которая прожила тридцать пять лет. После смерти Сулеймана Мелексима также оказалась в Старом дворце — там она доживала свой век вместе с Мерзибан.

Почему о них почти не говорят

К моменту появления Мерзибан и Мелексимы Хюррем уже была тяжело больна и не могла контролировать гарем так же твёрдо, как раньше.

Сулейман старел, вел затяжные походы, всё чаще оказывался вдали от столицы. Именно в эти периоды рядом с ним возникли две женщины, оставившие последнюю, тихую, но зафиксированную в документах отметку в его биографии.

Они появились, когда история великой любви уже шла к финалу — и когда сам султан переживал перелом эпохи, десятилетия власти и тяжелые решения.

Источник: academia.edu.

Также прочитайте: Щеки висят, тело бесформенное, взгляд мутный: каким был сын Хюррем и султана Сулеймана на самом деле (фото)

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
