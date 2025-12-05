Никогда не отличался верностью: кто был последней любовью Сулеймана? Зря думаете, что Хюррем

История султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» выглядит завершённой: есть великая любовь, трагедии, дети, политика. Но реальные источники дают более сложную картину.
В поздние годы судьба свела султана ещё с двумя женщинами, которые в легендарной саге даже не появляются.
Мерзибан: тишина вокруг имени
В 1555 году в гареме Сулеймана объявилась албанка Мерзибан. Именно она родила султану дочь Хатидже, прожившую двадцать лет.
Вполне вероятно, что девушка стала частью его походного гарема — султаны брали в кампании небольшие группы воспитанных во дворце наложниц.
Но есть и другая версия: Мерзибан могла стать военным трофеем.
Факт остаётся фактом: появление этой женщины пришлось на период, когда отношения между Хюррем и Сулейманом переживали сложный этап. Повелитель два года находился вне столицы.
О Мерзибан известно мало: имя, происхождение, даты жизни. После смерти султана она, как и многие женщины вдовствующего гарема, была отправлена в Старый дворец, где умерла в 1585 году.
Мелексима: родственница лалы, вошедшая в историю
Вторая женщина, Мелексима, появилась рядом с султаном в 1556 году — за два года до смерти Хюррем.
Девушка была не просто наложницей: она являлась родственницей лалы Мустафы-паши, наставника Баязида и Селима.
Лала сыграл заметную роль в их соперничестве, и присутствие Мелексимы в гареме выглядит ещё символичнее на фоне политических напряжений.
В 1560 году Мелексима родила султану дочь Шахихубан, которая прожила тридцать пять лет. После смерти Сулеймана Мелексима также оказалась в Старом дворце — там она доживала свой век вместе с Мерзибан.
Почему о них почти не говорят
К моменту появления Мерзибан и Мелексимы Хюррем уже была тяжело больна и не могла контролировать гарем так же твёрдо, как раньше.
Сулейман старел, вел затяжные походы, всё чаще оказывался вдали от столицы. Именно в эти периоды рядом с ним возникли две женщины, оставившие последнюю, тихую, но зафиксированную в документах отметку в его биографии.
Они появились, когда история великой любви уже шла к финалу — и когда сам султан переживал перелом эпохи, десятилетия власти и тяжелые решения.
