2 эпизод — 13 марта, а остальные как будут выходить? Публикуем полный график сериала «На льду» с вайбом «Хрустального»

Для тех, кто любит спорт и расследования.

В фигурном катании привыкли говорить о красоте, медалях и триумфах. Новый российский сериал «На льду» показывает совсем другую сторону спорта — жесткую, болезненную и иногда пугающую. Проект вышел на платформе Okko и сразу оказался в центре обсуждений.

История о спорте, где цена ошибки слишком высокая

Главная героиня — бывшая фигуристка Ксения. После скандала на международном ледовом шоу ее карьера рушится: соперницы подбрасывают стекло в ботинок, спортсменка получает травму и теряет контракт. Вернувшись в Россию, она устраивается тренером в детскую школу фигурного катания.

Но это не обычная спортивная драма. Ксению преследуют воспоминания о трагедии десятилетней давности. Тогда при странных обстоятельствах погиб ее партнер Алексей. Пытаясь понять, что произошло, героиня сталкивается с жестким миром спорта, где тренеры давят, родители сходят с ума от амбиций, а дети живут под постоянным страхом проигрыша.

Главную роль исполнила Ангелина Пахомова. В сериале также снялись Виктория Толстоганова, Петр Федоров и Артем Быстров. Всего в первом сезоне запланировано 9 серий продолжительностью около 52 минут. Многие в Сети отмечают, что в целом настроение у киноленты как у «Хрустального».

График выхода серий

Серия Дата выхода 1 серия 6 марта 2026, вышла 2 серия 13 марта 2026 3 серия 20 марта 2026 4 серия 27 марта 2026 5 серия 3 апреля 2026 6 серия 10 апреля 2026 7 серия 17 апреля 2026 8 серия 24 апреля 2026 9 серия 1 мая 2026

Режиссером проекта стал Максим Кулагин. Сценарий написали Елена Шаталова и Марина Кошевая. Сериал постепенно превращается из спортивной драмы в триллер с детективной линией.

Создатели обещают, что ближе к финалу зрители узнают правду о гибели партнера Ксении. Именно эта тайна станет главным двигателем всей истории.