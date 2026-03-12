Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 2 эпизод — 13 марта, а остальные как будут выходить? Публикуем полный график сериала «На льду» с вайбом «Хрустального»

2 эпизод — 13 марта, а остальные как будут выходить? Публикуем полный график сериала «На льду» с вайбом «Хрустального»

12 марта 2026 08:56
Кадр из сериала «На льду»

Для тех, кто любит спорт и расследования.

В фигурном катании привыкли говорить о красоте, медалях и триумфах. Новый российский сериал «На льду» показывает совсем другую сторону спорта — жесткую, болезненную и иногда пугающую. Проект вышел на платформе Okko и сразу оказался в центре обсуждений.

История о спорте, где цена ошибки слишком высокая

Главная героиня — бывшая фигуристка Ксения. После скандала на международном ледовом шоу ее карьера рушится: соперницы подбрасывают стекло в ботинок, спортсменка получает травму и теряет контракт. Вернувшись в Россию, она устраивается тренером в детскую школу фигурного катания.

Но это не обычная спортивная драма. Ксению преследуют воспоминания о трагедии десятилетней давности. Тогда при странных обстоятельствах погиб ее партнер Алексей. Пытаясь понять, что произошло, героиня сталкивается с жестким миром спорта, где тренеры давят, родители сходят с ума от амбиций, а дети живут под постоянным страхом проигрыша.

Главную роль исполнила Ангелина Пахомова. В сериале также снялись Виктория Толстоганова, Петр Федоров и Артем Быстров. Всего в первом сезоне запланировано 9 серий продолжительностью около 52 минут. Многие в Сети отмечают, что в целом настроение у киноленты как у «Хрустального».

График выхода серий

Серия

Дата выхода

1 серия

6 марта 2026, вышла

2 серия

13 марта 2026

3 серия

20 марта 2026

4 серия

27 марта 2026

5 серия

3 апреля 2026

6 серия

10 апреля 2026

7 серия

17 апреля 2026

8 серия

24 апреля 2026

9 серия

1 мая 2026

Режиссером проекта стал Максим Кулагин. Сценарий написали Елена Шаталова и Марина Кошевая. Сериал постепенно превращается из спортивной драмы в триллер с детективной линией.

Создатели обещают, что ближе к финалу зрители узнают правду о гибели партнера Ксении. Именно эта тайна станет главным двигателем всей истории.

Фото: Кадр из сериала «На льду»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новый хит НТВ? «Пять минут тишины. Леса и реки» вполне может обойти по популярности «Невского» и «Первый отдел» — премьера уже в апреле-2026 Новый хит НТВ? «Пять минут тишины. Леса и реки» вполне может обойти по популярности «Невского» и «Первый отдел» — премьера уже в апреле-2026 Читать дальше 13 марта 2026
Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию Читать дальше 12 марта 2026
Фильм с Хабенским миллионы зрителей ждали на стримингах: наконец раскрыта дата выхода «Здесь был Юра» в цифре Фильм с Хабенским миллионы зрителей ждали на стримингах: наконец раскрыта дата выхода «Здесь был Юра» в цифре Читать дальше 11 марта 2026
После «Ментовских войн» — новый громкий детектив: Устюгов появится в крепком сериале вместе с Колесниковым из «Первого отдела» После «Ментовских войн» — новый громкий детектив: Устюгов появится в крепком сериале вместе с Колесниковым из «Первого отдела» Читать дальше 10 марта 2026
Уже 18 марта НТВ запускает новую бомбу с Иваном Колесниковым: этот сериал точно стоит включить фанатам «Первого отдела» Уже 18 марта НТВ запускает новую бомбу с Иваном Колесниковым: этот сериал точно стоит включить фанатам «Первого отдела» Читать дальше 13 марта 2026
Все с ума сходят по Спасской, а я обожаю другую роль актрисы: хочется стереть память, и посмотреть заново Все с ума сходят по Спасской, а я обожаю другую роль актрисы: хочется стереть память, и посмотреть заново Читать дальше 13 марта 2026
Вампирская коронация и древние руны: что ждать от второго сезона сериала «Граница миров» Вампирская коронация и древние руны: что ждать от второго сезона сериала «Граница миров» Читать дальше 13 марта 2026
Если любите Устюгова из «Ментовских войн», посмотрите его в другой роли: историческая сага «Годунов» с рейтингом 8,5 впечатлит Если любите Устюгова из «Ментовских войн», посмотрите его в другой роли: историческая сага «Годунов» с рейтингом 8,5 впечатлит Читать дальше 13 марта 2026
На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» Читать дальше 13 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше