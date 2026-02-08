Меню
Киноафиша Статьи 2 минуты — и ты на крючке: 5 sci-fi сериалов Netflix, которые цепляют с первых кадров (и не отпускают до финала)

8 февраля 2026 12:48
Кадр из сериала «Дождь»

Когда сериал захватывает за пару сцен.

Бывает, что достаточно нескольких минут — и зритель уже не тянется к телефону и не отвлекается на бытовые мелочи. Научная фантастика Netflix давно стала территорией смелых идей и необычных сюжетов. По версии Collider, именно эти сериалы способны увлечь практически сразу после старта.

«Маньяк» (2018)

Психологический эксперимент с загадочными таблетками быстро превращается в сюрреалистическое путешествие по подсознанию. Режиссер Кэри Фукунага соединяет антиутопию, черную комедию и трогательную историю, создавая эффект полного погружения.

«Дождь» (2018–2020)

Датский сериал, где смертельный вирус распространяется через дождь. Уже первая сцена задает тревожный тон: привычный мир рушится, а герои пытаются выжить в новой реальности. Минимализм только усиливает ощущение безысходности.

«Общество» (2019)

Кадр из сериала «Общество»

Подростки возвращаются домой и обнаруживают, что все взрослые исчезли. История «Общества» быстро выходит за рамки молодежной драмы и превращается в мрачный эксперимент о власти, страхе и попытке построить новое общество.

«Алиса в пограничье» (2020 — настоящее время)

Опустевший Токио становится ареной смертельных игр. Каждое испытание — проверка характера, а напряжение растет с каждой серией. Это динамичный триллер о том, на что готов человек ради выживания.

«Черное зеркало» (2011 — настоящее время)

Британский хит «Черное зеркало» пугает не монстрами, а технологиями, которые подозрительно напоминают наше настоящее. Сериал заставляет задуматься о будущем — и о том, какую цену придется за него заплатить.

Иногда действительно хватает двух минут, чтобы полностью раствориться в другой вселенной — и уже не захотеть возвращаться обратно.

Фото: Кадр из сериала «Дождь»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
