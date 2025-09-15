Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 2 часа 18 минут путаницы и 741 миллион долларов сборов: почему самая кассовая «Перезагрузка» утянула «Матрицу» на дно — все сломалось

2 часа 18 минут путаницы и 741 миллион долларов сборов: почему самая кассовая «Перезагрузка» утянула «Матрицу» на дно — все сломалось

15 сентября 2025 17:09
Кадр из фильма «Матрица»

Фанаты ждали одного, а получили море вопросов и непоняток.

«Матрица» 1999 года стала культурным феноменом, изменила язык экшена и задала новый стандарт для научной фантастики. Зрители ждали продолжения с восторгом, и в 2003-м получили «Матрицу: Перезагрузку». Она собрала рекордные деньги, но именно в этой точке франшиза дала трещину. Но почему?

Самый кассовый — и самый спорный

Цифры впечатляют: 741 миллион долларов против 467 миллионов у первой части и 427 у «Революции». Сиквел сделал почти столько же, сколько два других фильма вместе. Но за этой кассой скрывается другое: разочарование зрителей.

«Революция», вышедшая через пять месяцев, рухнула именно потому, что вторая часть оставила у фанатов слишком много вопросов и слишком мало ответов.

Сложность ради сложности

Главная беда «Перезагрузки» в том, что она запуталась в собственных амбициях. Если в первой «Матрице» харизматичный Морфеус буквально проводил зрителя за руку по миру идей, то во второй части зрителей бросили в омут терминологии и бесконечных диалогов.

Сцена с Архитектором — символ этой перегруженности. Вместо ясности зритель получил монолог-ребус, после которого приходилось пересматривать кадры и искать объяснения в фанатских форумах, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Потерянный драйв

Зрители шли в кино за восторгом и философией, а получили затянутость и перегруз. «Перезагрузка» демонстрировала масштабные драки и зрелищные погони, но в них не хватало той эмоциональной искры, что сделала оригинал легендой.

Именно поэтому в культурной памяти осталась первая «Матрица» — цельная, ясная и дерзкая. А «Перезагрузка» стала не вершиной, а поворотом вниз: франшиза потеряла темп, и вернуть его уже не смогла.

Ранее мы писали: Как Морфеус понял, что Нео — тот самый Избранный? Интуиция, Оракул и немного хакерской магии в «Матрице».

Фото: Кадр из фильма «Матрица»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум Читать дальше 27 сентября 2025
Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Читать дальше 27 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Читать дальше 26 сентября 2025
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Читать дальше 25 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше