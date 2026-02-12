2 599 918 млн просмотров у одной из самых трогательных серий «Трех котов»: полезно посмотреть и взрослым, и детям

Иногда серии популярного мультика могут заставить не только посмеяться.

Уже много лет мультсериал «Три кота» является одним из популярных в России. Многие серии засмотрены до дыр и детьми, и взрослыми, так как проект смешной и очень душевный. Некоторые серии очень трогательные, в том числе «Мама заболела».

О чем серия

Это 37-й эпизод второго сезона и 89-й по счету в общей нумерации проекта. В центре сюжета находится простуда мамы, и ее трое детей Коржик, Карамелька и Компот организуют вокруг нее уход и одаряют вниманием, чтобы помочь ей быстрее поправиться.

Чему учит

Когда мама заболела — это всегда очень грустно. Однако на этом печальный момент серии заканчиваются. Детям интересно будет посмотреть на что пойдут котята, чтобы мама выздоровела. Дадим небольшой спойлер — веселое представление не поможет.

Серии содержит прекрасный воспитательный момент. Котята понимают, что мама заболела, поэтому нужно не шуметь и помогать. Также серия учит самостоятельности.