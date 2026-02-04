199/200 на RT и 100 матов в минуту: драма о парне с синдромом Туретта разбила сердце мне и почти всему миру – в России шедевр проморгали

Рассказываю, для чего включать новинку уже сегодня вечером.

Фильм «Я ругаюсь» в России толком не заметили, и это одна из главных киношных несправедливостей прошлого года. Пока на Rotten Tomatoes у картины редчайшая ситуация: 100 баллов от критиков и 99 от зрителей, у нас на «Кинопоиске» – 8,3 но число оценок даже до 5 000 не дотягивает. Попытаемся исправить?

Мы видим ирландскую биографическую драму о Джоне Дэвидсоне, активисте с синдромом Туретта, для которого жизнь в Шотландии конца 80-х быстро превратилась в постоянное унижение.

Его тики порою шокируют: непроизвольные выкрики, агрессия, мат через слово. Фильм этого не сглаживает и не прячет, поэтому смотреть временами тяжело.

Главная причина успеха – работа Роберта Арамайо из «Колец власти». Здесь у него роль «на разрыв»: страх, стыд, злость и редкие моменты облегчения читаются буквально в каждом жесте.

«В качестве бонуса неповторимый шотландский флер и весьма специфичный юмор, который часто основан на тиках Джона», — пишут в Сети.

Критики сходятся в одном: фильм смешной, болезненный и удивительно честный. Он позволяет смеяться, но никогда не превращает героя в аттракцион.

История здесь про то, как человек ищет место, где можно просто жить и не ждать удара в спину в следующую секунду. Жаль, что российский зритель эту боль почти не заметил до сих пор.