199 серии и 2 дня 18 часов 20 минут непрерывного просмотра: что случилось в финале «Дикой розы» — за 37 лет вы наверняка забыли

Комедийно-мелодраматическая «Дикая роза» стала одной из первых латиноамериканских новелл, которые ворвались в российский телеэфир в 1994 году. Всего — 199 серий, и это был настоящий марафон для зрителей, привыкших к советскому темпу. Но именно эта история сделала Веронику Кастро звездой №1 в России.

Сюжет закручивался вокруг уличной девчонки Розы Гарсия, которая внезапно влюбляется в наследника богатого семейства. Любовь, предательства, тайна происхождения, интриги сестер и вечное противостояние бедности и роскоши — всё это держало аудиторию у экранов.

Краткий сюжет

Роза выросла в трущобах, не зная, кто её настоящая мать. Судьба свела её с Рикардо Линаресом, который стал то её спасителем, то мучителем. Герои женились, расходились, снова сходились, а сестры Рикардо делали всё, чтобы разрушить их союз. В центре истории — не только любовная линия, но и семейные тайны: кто родители Розы, и сможет ли девушка вырваться из мира, где её считают дикаркой.

Чем закончилась «Дикая роза»

Финал был драматичным и насыщенным. Роза и Рикардо после долгих разрывов вновь оказались вместе. Их счастью мешала Леонела, которая ради мести довела Розу до аварии. Но сама злодейка погибла, попав под поезд.

Жизнь Розы и ребёнка удалось спасти, а Рикардо бросил всё и вернулся к жене. В финальных кадрах зрители увидели венчание: свадьба, которая ставила точку в мучительной истории любви.

Другие линии

Раскрылись и тайны происхождения Розы: её настоящая мать Поллет нашла дочь и попыталась искупить прошлые ошибки. А сестры Линареса получили расплату за свои злодеяния. Особенно драматична судьба Дульсины, которая дошла до убийства и оказалась в тюрьме.

Наследие

Финал «Дикой розы» стал символом классической мыльной оперы — со свадьбой, победой любви и наказанием злодеев. В России этот сериал стал настоящим культурным феноменом, породив целую волну интереса к латиноамериканским новеллам.

