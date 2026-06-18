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Киноафиша Статьи Режиссер любимых сериалов НТВ готовит новый ретро-детектив о дерзком преступлении в Ленинграде — я уже добавила его в «Буду смотреть»

Режиссер любимых сериалов НТВ готовит новый ретро-детектив о дерзком преступлении в Ленинграде — я уже добавила его в «Буду смотреть»

18 июня 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Расстрел»

Любите исторические проекты? Тогда давайте ждать вместе. 

НТВ объявил о начале съемок исторического детектива «Расстрел», главные роли в котором исполнят Алексей Коряков, Алексей Кирсанов, Владимир Стеклов и Александр Пашков. События сериала перенесут зрителей в конец 1970-х годов, когда одно дерзкое преступление заставило следователей искать ответы не только в настоящем, но и в прошлом.

Ограбление, которое потрясло Ленинград

Действие сериала разворачивается в Ленинграде 1977 года. Группа преступников организует нападение на инкассаторов возле универмага на Петроградской стороне. Пока один из участников банды под видом милиционера похищает дорогое колье во время модной фотосессии, его сообщники расстреливают инкассаторов из оружия времен войны.

Свидетелем подготовки преступления становится опытный уголовник Вахрушев, роль которого исполняет Владимир Стеклов. В центре событий оказывается и манекенщица Полина, случайно оказавшаяся рядом с местом трагедии.

Расследование становится личным

Для раскрытия громкого дела из Москвы прибывает следователь по особо важным делам Павел Никандров в исполнении Алексея Корякова. Первоначально расследование выглядит как обычное уголовное дело, однако вскоре ситуация принимает неожиданный оборот.

Полина оказывается женой Никандрова, с которой он фактически расстался после тяжелой семейной трагедии. Теперь следователю предстоит не только искать преступников, но и разбираться с собственным прошлым.

История не только о преступлении

Режиссер проекта Андрей Либенсон отметил, что «Расстрел» станет не просто криминальным расследованием. По его словам, ключевой темой сериала станет воздаяние за совершенное зло.

В центре сюжета окажутся сразу три важные фигуры: следователь, ведущий расследование, бывший сотрудник милиции, оказавшийся в рядах преступников, и персонаж, который станет воплощением абсолютного зла.

Создатели обещают атмосферный детектив с погружением в эпоху 1970-х, сложными характерами и тайнами, корни которых уходят в военное и послевоенное прошлое.

Фото: Кадр из сериала «Расстрел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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