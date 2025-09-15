19 тысяч литров бутафорской крови и Стивен Кинг в кадре: о чем «Оно 2» и почему этот хоррор нужно включить прямо сейчас

Не все смотрели продолжение самого кассового хоррора по Кингу, а короткий синопсис на Кинопоиске вряд ли передает масштаб событий. «Оно 2» (2019) — это история возвращения страха спустя 27 лет после первой встречи. Готовы окунуться в ужас?

Сюжет без купюр

События происходят в 2016 году. В городке Дерри вновь появляется клоун Пеннивайз — существо, питающееся страхом. Первой жертвой становится молодой человек, сброшенный с моста и растерзанный чудовищем.

Майк Хэнлон, единственный из «Клуба неудачников», оставшийся жить в Дерри, понимает: зло вернулось. Он созывает старых друзей — Билла, Беверли, Ричи, Бена, Эдди и Стэна.

Собравшись вместе, герои осознают, что должны закончить начатое в детстве. Каждый сталкивается с кошмарами из прошлого: Беверли возвращается в дом отца, Билл — к воспоминаниям о погибшем брате, а Ричи и Бен — к собственным детским страхам. Чтобы провести древний ритуал, им нужно собрать артефакты из юности.

Но Пеннивайз становится сильнее, заманивая их в логово и превращаясь в чудовище-паука. В финальной схватке «неудачники» побеждают не силой, а уверенностью: они заставляют существо почувствовать себя слабым и раздавливают его сердце. Победа достаётся дорогой ценой — погибает Эдди.

Интересные факты о фильме

В сцене с Беверли использовали 19 тысяч литров бутафорской крови — рекорд для хоррора.

— рекорд для хоррора. Автор романа Стивен Кинг сыграл камео продавца в антикварной лавке.

На съёмках Джеймс Макэвой получил травму во время схватки с Пеннивайзом.

На индейском артефакте у Майка изображён символ «Тёмной башни» — так Кинг связал вселенную «Оно» с другими своими романами.

Билл Скарсгард проводил по 2,5 часа в гриме клоуна — в первой части это занимало вдвое дольше.

Почему стоит посмотреть

«Оно 2» длится почти три часа и не таким страшным показался критикам, как первая часть, но зрителей подкупила игра актёров, особенно Билла Хейдера и самого Пеннивайза в исполнении Скарсгарда.

«Отдельное спасибо за приятный хронометраж в 2 часа 50 минут, что позволило показать объединение ребят, спустя столько лет, дать им выговорится и конечно всецело уделить внимание фобиям каждого. Пеннивайз здесь разгулялся не на шутку! Его новые жертвы, терзания и напоминания о себе, захлёстывают Дерри с новой кровавой волной», — пишут критики на КП.

Это масштабное завершение истории о страхе детства, который рано или поздно возвращается — и с которым всё равно можно справиться.

