19 000 000 часов просмотров за неделю на Netflix: эта драйвовая корейская новинка поможет заглушить тоску по «Игре в кальмара»

После феномена «Игры в кальмара» зрители по всему миру продолжают искать новые корейские проекты, способные подарить похожее напряжение, неожиданные повороты и жесткую борьбу за выживание. Netflix регулярно выпускает сериалы из Южной Кореи, но лишь некоторые из них действительно находят огромную аудиторию и задерживаются в мировых чартах.

Одной из таких новинок стала динамичная корейская история, которая всего за неделю собрала 19 миллионов часов просмотров и быстро привлекла внимание поклонников триллеров.

Сюжет

Писатель Мун Джэ сталкивается с человеком, который похитил его личность и занял его место. Чтобы вернуть утраченную жизнь, он вынужден выйти из затворничества, в котором провел годы из-за панического расстройства. В поисках правды ему помогают ростовщик Но Джа, связанный с героем старыми долгами, и детектив Сон Ён, расследующая дело загадочного анонима.

Детали

Одним из главных достоинств сериала называют работу Рю Джун Ёля, который сыграл сразу двух персонажей. Актеру удалось сделать героев непохожими друг на друга не только внешне, но и через детали — выражение лица, манеру говорить и поведение.

Отдельное внимание получила сама идея проекта. В мире, где цифровые следы человека хранятся повсюду, история о краже личности выглядит особенно тревожно и современно.

На IMDb проект получил 7 баллов из 10. Зрители называют его очередной удачной корейской дорамой, а интерес к сериалу подтверждается его появлением в рейтингах Netflix.

За неделю он набрал 19,2 миллиона часов просмотра и занял пятое место среди самых популярных неанглоязычных сериалов Netflix.

«Мышеловка» изначально создавалась как завершенная история, поэтому продолжение пока не планируется. Десятисерийный сезон полностью закрывает основные сюжетные линии.

Это значит, что сериал можно спокойно посмотреть за один день, не опасаясь, что история останется без ответа.

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