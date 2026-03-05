Меню
18,5 млн просмотров, 140 млн часов и №1 в 84 странах: Netflix 10 марта выпускает 2 сезон «One Piece» — собрали все, что известно

5 марта 2026 20:33
Кадр из сериала «One Piece. Большой куш»

Есть изменения в касте и довольно серьезные.

Пираты снова поднимают паруса. Второй сезон «One Piece. Большой куш» выйдет 10 марта 2026 года на Netflix. Как и первый, он будет состоять из 8 эпизодов продолжительностью около часа, и все серии появятся на платформе в один день.

Для поклонников манги Эйитиро Оды это означает одно — можно будет сразу отправиться в новое большое приключение вместе с Пиратами Соломенной шляпы.

Продолжение истории Луффи

Сериал — лайф-адаптация культовой манги Эйитиро Оды, которая выходит с 1997 года и считается одной из самых популярных в мире. Главный герой — Манки Д. Луффи, юноша, съевший дьявольский плод Резина-Резина. Благодаря этому его тело стало сверхэластичным, а сам он решил собрать команду и найти легендарное сокровище One Piece, чтобы стать Королем пиратов.

В первом сезоне команда Луффи получила карту Гранд Лайна и столкнулась с множеством врагов. Среди них был даже дед главного героя — вице-адмирал Морского дозора Манки Д. Гарп, которого сыграл Винсент Риган.

Новый антагонист и расширение команды

Во втором сезоне история продолжится сразу после финала первой части. В последних кадрах зрители увидели загадочную фигуру Смокера — офицера Морского дозора, известного как Белый Охотник. Именно этот персонаж, которого играет Каллум Керр, станет одним из ключевых противников Луффи.

К основному касту возвращаются Иньяки Годой (Луффи), Маккэнъю Арата (Зоро), Эмили Радд (Нами), Джейкоб Гибсон (Усопп) и Таз Скайлар (Санджи). В команде появится и новый важный герой — корабельный врач Тони Тони Чоппер, созданный с помощью компьютерной графики.

Производство и рекордные цифры

Первый сезон вышел 31 августа 2023 года и стал хитом Netflix. За 4 дня сериал посмотрели 18,5 млн раз, а суммарное время просмотра достигло 140 млн часов. Шоу возглавило рейтинги платформы в 84 странах и обогнало по популярности «Уэнсдей» и «Очень странные дела».

Съемки второго сезона стартовали 1 июля 2024 года и завершились в декабре 2024-го в Южной Африке. Шоураннерами остаются Мэтт Оуэнс и Стивен Маэда, к которым присоединился Джо Трач.

Создатели уже строят амбициозные планы: во вселенной «One Piece» могут появиться до 12 сезонов. Если успех продолжится, приключения Луффи могут растянуться на годы — совсем как легендарная манга, с которой все началось.

Фото: Кадр из сериала «One Piece. Большой куш»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
