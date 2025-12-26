181,5 млн просмотров за 24 часа: трейлер «Дьявол носит Prada 2» стал главным хитом Голливуда в 2025 году, уделав даже «Аватар» — кто еще в ТОП-10

В 2025 году Голливуд внезапно получил очень наглядный индикатор зрительского интереса. Аналитики WaveMetrix подсчитали, какие трейлеры собирали максимальное внимание в первые 24 часа после выхода — и абсолютным лидером стал не супергерой и не фантастика, а возвращение модной классики.
Первый ролик к фильму ««Дьявол носит Prada 2»» за сутки набрал 181,5 млн просмотров. Причем почти треть этого трафика пришлась на соцсети Энн Хэтэуэй, где фанаты моментально начали разбирать кадры и костюмы.
Фактически сработал эффект ностальгического удара: зрители не просто смотрели трейлер, а возвращались в мир, который для многих стал частью личной истории.
Кто еще взорвал YouTube и соцсети
WaveMetrix сравнил все голливудские релизы 2025 года и собрал топ-10 самых просматриваемых трейлеров за первые сутки.
|
Место
|
Фильм
|
Просмотры за 24 часа
|
1
|
«Дьявол носит Prada 2»
|
181,5 млн
|
2
|
«Моана»
|
161,2 млн
|
3
|
«Лило и Стич»
|
149,4 млн
|
4
|
«Фантастическая четверка: Первые шаги»
|
144,1 млн
|
5
|
«История игрушек 5»
|
133,6 млн
|
6
|
«Аватар: Пламя и пепел»
|
127,6 млн
|
7
|
«Зверополис 2»
|
125,6 млн
|
8
|
«Одиссея»
|
121,4 млн
|
9
|
«Майкл»
|
113,9 млн
|
10
|
«Злая. Часть 2»
|
113 млн
Что это говорит о зрителе
В этом списке легко заметить тренд: почти все лидеры — продолжения и возвращения любимых историй. Но именно «Дьявол носит Prada 2» вырвался вперед, обогнав даже «Аватар» и Pixar. Похоже, в 2025 году мода, иконы и старая глянцевая драма оказались сильнее любых спецэффектов.
