181,5 млн просмотров за 24 часа: трейлер «Дьявол носит Prada 2» стал главным хитом Голливуда в 2025 году, уделав даже «Аватар» — кто еще в ТОП-10

В 2025 году Голливуд внезапно получил очень наглядный индикатор зрительского интереса. Аналитики WaveMetrix подсчитали, какие трейлеры собирали максимальное внимание в первые 24 часа после выхода — и абсолютным лидером стал не супергерой и не фантастика, а возвращение модной классики.

Первый ролик к фильму ««Дьявол носит Prada 2»» за сутки набрал 181,5 млн просмотров. Причем почти треть этого трафика пришлась на соцсети Энн Хэтэуэй, где фанаты моментально начали разбирать кадры и костюмы.

Фактически сработал эффект ностальгического удара: зрители не просто смотрели трейлер, а возвращались в мир, который для многих стал частью личной истории.

Кто еще взорвал YouTube и соцсети

WaveMetrix сравнил все голливудские релизы 2025 года и собрал топ-10 самых просматриваемых трейлеров за первые сутки.

Место Фильм Просмотры за 24 часа 1 «Дьявол носит Prada 2» 181,5 млн 2 «Моана» 161,2 млн 3 «Лило и Стич» 149,4 млн 4 «Фантастическая четверка: Первые шаги» 144,1 млн 5 «История игрушек 5» 133,6 млн 6 «Аватар: Пламя и пепел» 127,6 млн 7 «Зверополис 2» 125,6 млн 8 «Одиссея» 121,4 млн 9 «Майкл» 113,9 млн 10 «Злая. Часть 2» 113 млн

Что это говорит о зрителе

В этом списке легко заметить тренд: почти все лидеры — продолжения и возвращения любимых историй. Но именно «Дьявол носит Prada 2» вырвался вперед, обогнав даже «Аватар» и Pixar. Похоже, в 2025 году мода, иконы и старая глянцевая драма оказались сильнее любых спецэффектов.

