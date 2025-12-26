Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 181,5 млн просмотров за 24 часа: трейлер «Дьявол носит Prada 2» стал главным хитом Голливуда в 2025 году, уделав даже «Аватар» — кто еще в ТОП-10

181,5 млн просмотров за 24 часа: трейлер «Дьявол носит Prada 2» стал главным хитом Голливуда в 2025 году, уделав даже «Аватар» — кто еще в ТОП-10

26 декабря 2025 19:06
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»

Кстати, 2 и 3 места у мульт-франшиз.

В 2025 году Голливуд внезапно получил очень наглядный индикатор зрительского интереса. Аналитики WaveMetrix подсчитали, какие трейлеры собирали максимальное внимание в первые 24 часа после выхода — и абсолютным лидером стал не супергерой и не фантастика, а возвращение модной классики.

Первый ролик к фильму ««Дьявол носит Prada 2»» за сутки набрал 181,5 млн просмотров. Причем почти треть этого трафика пришлась на соцсети Энн Хэтэуэй, где фанаты моментально начали разбирать кадры и костюмы.

Фактически сработал эффект ностальгического удара: зрители не просто смотрели трейлер, а возвращались в мир, который для многих стал частью личной истории.

Кто еще взорвал YouTube и соцсети

WaveMetrix сравнил все голливудские релизы 2025 года и собрал топ-10 самых просматриваемых трейлеров за первые сутки.

Место

Фильм

Просмотры за 24 часа

1

«Дьявол носит Prada 2»

181,5 млн

2

«Моана»

161,2 млн

3

«Лило и Стич»

149,4 млн

4

«Фантастическая четверка: Первые шаги»

144,1 млн

5

«История игрушек 5»

133,6 млн

6

«Аватар: Пламя и пепел»

127,6 млн

7

«Зверополис 2»

125,6 млн

8

«Одиссея»

121,4 млн

9

«Майкл»

113,9 млн

10

«Злая. Часть 2»

113 млн

Что это говорит о зрителе

В этом списке легко заметить тренд: почти все лидеры — продолжения и возвращения любимых историй. Но именно «Дьявол носит Prada 2» вырвался вперед, обогнав даже «Аватар» и Pixar. Похоже, в 2025 году мода, иконы и старая глянцевая драма оказались сильнее любых спецэффектов.

Писали также: Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип, а кто еще? Узнали актерский состав фильма «Дьявол носит Prada 2»

Фото: Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето «Хищник: Планета смерти» возглавил топ-10 самых популярных фильмов у пиратов в декабре: в списке есть и ДиКаприо, и Джаред Лето Читать дальше 27 декабря 2025
120 млн за 24 часа — против 50 у «Оппенгеймера»: Нолан побил собственный рекорд с трейлером «Одиссеи» (смотрим, что же там такого особенного) 120 млн за 24 часа — против 50 у «Оппенгеймера»: Нолан побил собственный рекорд с трейлером «Одиссеи» (смотрим, что же там такого особенного) Читать дальше 25 декабря 2025
Нолан еще не снял «Одиссею», а ее уже называют главным фильмом 2026 года: трейлер вышел — и зрители в восторге (видео) Нолан еще не снял «Одиссею», а ее уже называют главным фильмом 2026 года: трейлер вышел — и зрители в восторге (видео) Читать дальше 24 декабря 2025
345 млн за уикенд — и это не рекорд: почему «Аватар 3» стартовал слабее прошлых частей и есть ли у него шанс на миллиард? 345 млн за уикенд — и это не рекорд: почему «Аватар 3» стартовал слабее прошлых частей и есть ли у него шанс на миллиард? Читать дальше 22 декабря 2025
«Злая. Часть 2» получила точную дату цифровой премьеры: настоящий подарок под Новый год для фанатов Эльфабы «Злая. Часть 2» получила точную дату цифровой премьеры: настоящий подарок под Новый год для фанатов Эльфабы Читать дальше 27 декабря 2025
«Дюну» боготворят, но есть и другие: 5 экранизаций научно-фантастических романов, превзошедших оригинал «Дюну» боготворят, но есть и другие: 5 экранизаций научно-фантастических романов, превзошедших оригинал Читать дальше 27 декабря 2025
Тот гнусавый голос с кассеты «Терминатора» и «Крепкого орешка» помнят все, кто застал 90-е: вот кто за ним скрывался Тот гнусавый голос с кассеты «Терминатора» и «Крепкого орешка» помнят все, кто застал 90-е: вот кто за ним скрывался Читать дальше 27 декабря 2025
106 тысяч подписей против отмены: 2 сезон «Декстера: Первородный грех» могут все-таки вернуть — вот что говорит режиссер Маркос Сига 106 тысяч подписей против отмены: 2 сезон «Декстера: Первородный грех» могут все-таки вернуть — вот что говорит режиссер Маркос Сига Читать дальше 26 декабря 2025
Астронавт NASA одобрил этот научно-фантастический фильм 2026 года: сцена с бассейном снята предельно точно Астронавт NASA одобрил этот научно-фантастический фильм 2026 года: сцена с бассейном снята предельно точно Читать дальше 26 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше