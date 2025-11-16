17 минут, которые меняют все: спустя 20 лет Ридли Скотт признал, что зря вырезал сцены с Евой Грин из «Царства небесного»

«Царство небесное» остается одной из самых ярких работ Ридли Скотта. Но, как оказалось, расширенная версия фильма полностью переворачивает его смысл. Особенно это касается персонажа Евы Грин.

Вырезанные сцены с Евой Грин

В обычной версии фильма героиня Евы Грин, Сибилла Иерусалимская, остается на втором плане. Ее сюжет сводится к романтической линии с персонажем Орландо Блума.

Она выходит замуж за Ги де Лузиньяна без любви, затем влюбляется в Балиана, но почти не участвует в главных событиях. В конце концов Сибилла просто отрекается от трона и покидает Иерусалим.

Однако существовала важная сцена, которая не попала в прокатную версию. В расширенной редакции зрители узнают, что у Сибиллы есть маленький сын Бодуэн.

Мальчик унаследовал ту же страшную болезнь, что и его дядя — проказу. Перед Сибиллой встает ужасный выбор: смотреть на мучения ребенка или прекратить его страдания.

Она выбирает последнее и решается отравить собственного сына. Этот трагический поступок полностью меняет восприятие ее персонажа. После такого каждое ее действие наполняется новым, гораздо более глубоким смыслом.

Ридли Скотт о вырезанной сцене

Спустя два десятилетия после выхода фильма Ридли Скотт публично извинился перед Евой Грин. Режиссер признался, что актриса так и не смогла простить ему удаление 17 минут экранного времени.

«Её мама даже кричала на меня», — вспоминал постановщик.

Как объяснил Скотт, решение вырезать сцены было продиктовано давлением со стороны тех продюсеров, кто считал финальную версию картины излишне затянутой.

Сама Грин ранее высказывала мнение, что после сокращений фокус сместился на политические интриги Средневековья и мужские конфликты. Женским персонажам в новой редакции досталось значительно меньше внимания.

При этом актриса все равно с теплотой отзывалась о творческой атмосфере на съемочной площадке. Она особо отмечала спокойный и сдержанный стиль работы Скотта.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему режиссер отказался снимать «Терминатор 3».