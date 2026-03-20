Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
169 млн просмотров — ту самую розовую кашу из легендарной серии «Маши и Медведя» родители готовят своим детям постоянно

20 марта 2026 07:58
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Рецепт простой, а эффект получается необычный.

Мультсериал «Маша и Медведь» выходит до сих пор, хотя премьера состоялась ещё в 2009 году. У проекта есть спин‑оффы, а одна из серий много лет держится в десятке самых просматриваемых на YouTube. Речь о 17 эпизоде первого сезона под названием «Маша плюс каша».

Там Маша остаётся одна и решает сварить кашу, но что‑то идёт не так — розовая масса заполняет весь дом. Серию впервые выложили на YouTube в январе 2012 года с английскими субтитрами. Спустя несколько лет она набирала почти 3 миллиона просмотров в день.

Создатели объясняли популярность просто: родители часто включают этот эпизод, когда кормят детей. А мы нашли рецепт той самой розовой каши.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся: стакан крупы — подойдёт манка, овсянка, рис или пшено, три стакана молока или воды, две‑три ложки сахара, столовая ложка масла, щепотка соли и ягоды для цвета — малина, клюква, вишня или немного свёклы. Можно добавить сгущёнку, орехи или фрукты по вкусу.

Рецепт

Кашу варят обычным способом — на воде или молоке. Параллельно готовят натуральный краситель. Чтобы получить розовый цвет, подойдёт сок малины, клюквы или свёклы.

Свёклу трут, прогревают с водой, добавляют лимонный сок и отжимают. Готовый сок вмешивают в почти готовую кашу, кладут масло и сахар по вкусу.

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше