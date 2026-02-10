Меню
Киноафиша Статьи 16 серий по 2 часа тянули интригу, и вот разгадка близка: кто отец Кадер в сериале «Розы и грехи»

10 февраля 2026 13:00
Кадр из сериала «Розы и грехи»

И он внесет смуту в уже привычный расклад сил.

В 16-й серии сериала «Розы и грехи» создатели аккуратно подливают масла в главную интригу сезона: кто отец Кадер и почему его так тщательно держат за кадром. Пелин вроде бы собиралась отвезти девочку к отцу, но в последний момент отступает — «ещё не время». Это звучит не как каприз, а как чёткая инструкция.

Кадер в итоге просто оставляют рядом с полицейскими, а сама она ничего толком рассказать не может — будто и правда слишком мала, чтобы понимать, чью тайну носит в себе.

Серхата и Зейнеп «спасают» чужие люди

Параллельно сериал разгоняет линию угроз. Тибет давит на Беррак: показывает прямую трансляцию, где вооружённые люди перехватывают Серхата, и ставит ультиматум — либо свадьба, либо расправа над бывшим мужем и детьми. Ставки привычно турдизишные, но дальше случается поворот, который всё меняет: на место приезжают ещё две машины с вооружёнными людьми — и это явно не люди Тибета. Кто-то вмешивается и ломает его план в прямом эфире.

Главная подсказка — в одной фразе

Кульминация — телефон в руках Серхата. Ему дают трубку после спасения, и он произносит только: «Это ты?» Сильное удивление тут важнее слов: Серхат узнаёт голос. Значит, таинственный игрок не просто существует — он из прошлого Серхата и имеет влияние, чтобы приехать с оружием и остановить засаду.

Так кто же отец Кадер

Судя по тому, как в серии выстроены акценты, отец Кадер связан с людьми, которые «перехватывают» ситуацию у Тибета. И очень похоже, что он ближе к семье Теджеров, чем зрители предполагали: его голос знаком Серхату, а вмешательство выглядит как личная защита — не бизнеса, не репутации, а именно семьи и детей.

А в анонсе к следующей серии Серхат объединяется с Джиханом — возможно, это их отец? Теперь вопрос даже не в том, покажут ли отца Кадер, а в том, кем он окажется: союзником, шантажистом или новым центром силы, который перевернёт правила игры.

Фото: Кадр из сериала «Розы и грехи»
Анастасия Луковникова
