Киноафиша Статьи 1,6 млн в России и 8,8 млн в Китае: этот фэнтези-фильм провалился дома, зато стал хитом в Поднебесной

1,6 млн в России и 8,8 млн в Китае: этот фэнтези-фильм провалился дома, зато стал хитом в Поднебесной

15 апреля 2026 11:21
Кадр из фильма «Он — дракон»

Никто и не думал что китайцы так проникнутся творчеством Тимура Бекмамбетова.

Российские фильмы редко становятся хитами за рубежом, но иногда происходят исключения, которые удивляют даже самих создателей. Один из таких случаев — картина «Он — дракон», которая почти незаметно прошла в России, но неожиданно выстрелила в другой стране.

Почему фильм не заметили в России

Фэнтези «Он — дракон» режиссера Индара Джендубаева вышло при участии команды Тимура Бекмамбетова и собрало в российском прокате около $1,6–1,9 млн.

Для масштабного проекта с большим количеством компьютерной графики это довольно скромный результат. Картина не получила сильного отклика у широкой аудитории, несмотря на эффектную визуальную часть и романтический сюжет.

Такие ситуации для российского кино не редкость: зритель часто проходит мимо проектов, которые не попадают в актуальные тренды или не получают достаточной рекламы.

Как фильм стал хитом за границей

Настоящий успех пришел неожиданно из Китая, где фильм начал распространяться через интернет еще до официального проката. Пиратские копии быстро набрали миллионы просмотров, и интерес к картине резко вырос. Когда фильм вышел в кинотеатрах, зрители уже знали о нем и активно шли на сеансы.

В результате «Он — дракон» собрал в Китае около $8,8 млн и стал одним из самых успешных российских фильмов на этом рынке. Эта история наглядно показывает, что международный успех может прийти даже к тем проектам, которые дома остались почти незамеченными.

Фото: Кадр из фильма «Он — дракон»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
