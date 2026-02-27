16 миллионов долларов за 8 сезонов: больше всех за «Игру престолов» получила вовсе не Дейнерис — другой персонаж

Но он тоже был любимчиком зрителей.

Кажется очевидным: главные деньги в «Игре престолов» должны были достаться либо Эмилия Кларк, либо Питеру Динклэйджу. Но реальность — с лёгким твистом, достойным самого Вестероса. Самым высокооплачиваемым актёром саги стал Николай Костер-Вальдау — экранный Джейме Ланнистер.

По разным оценкам, за восемь сезонов он заработал около $16 млн. Совсем рядом — Динклэйдж (Тирион) с $15 млн. Остальные ключевые звёзды расположились чуть ниже:

— Эмилия Кларк (Дейенерис) — ~$13 млн — Кит Харингтон (Джон Сноу) — ~$12 млн — Лена Хиди (Серсея) — ~$9 млн

Почему именно он

Высокие ставки Костера-Вальдау и Динклэйджа объясняются просто: на старте проекта они считались более «проверенными» именами. Вместе с Шоном Бином они составляли тот самый звёздный костяк, который должен был притянуть внимание к малоизвестному на тот момент проекту HBO.

Что дальше

Сегодня Костер-Вальдау живёт в Дании, занимается продюсированием и регулярно снимается в кино. Но, по его признанию, последний съёмочный день «Игры престолов» дался тяжело: за десять лет команда действительно стала семьёй.

И это, пожалуй, тот редкий случай, когда за кадром история получилась не менее трогательной, чем на экране.