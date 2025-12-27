Меню
156 млн просмотров, отсылки к «Операции Ы», «Белому солнцу пустыни» и не только: 75-я серия «Маши и Медведя» стала пропуском в мир советских комедий

27 декабря 2025 16:40
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Там не только Гайдай и Роу в списке.

Мультсериал «Маша и Медведь» давно перестал быть просто детским развлечением. Иногда он превращается в настоящий парад культурных шуток, который взрослые ловят быстрее детей.

Серия «Не царское дело» (156 млн просмотров, на минуточку) — один из самых ярких примеров того, как за простой сказкой скрывается почти энциклопедия киноцитат.

Когда Маша стала царицей

По сюжету 75-й серии Маша получает в руки корону и моментально начинает играть в абсолютную власть. Пока царь Леон III рыбачит с Медведем, новая правительница приказывает строить дворцы, собирать «царь-мобиль» и накрывать царский стол.

Все это быстро превращается в фарс: вместо благодарности подданные получают капризы и выговоры. Итог закономерен — корона слетает, а Маша отправляется в угол думать о том, что править — это не про приказы, а про ответственность.

Кино, спрятанное между кадрами

В этой серии авторы устроили настоящий фейерверк отсылок. Фраза «не царское это дело» пришла прямиком из сказки «Варвара-краса, длинная коса». Реплика «Государь назначил меня любимой царицей» перекликается с «Белым солнцем пустыни», а заяц, прогоняющий муху с лица спящей Маши, повторяет сцену из «Операции Ы».

Есть здесь и «Покровские ворота», и «Падал прошлогодний снег», и даже «Летучий корабль» — дворец Маши подозрительно напоминает тот самый мультяшный терем. Вишенка на торте — наряд Маши, похожий на платье принцессы Пич из игр про Марио.

Почему взрослым тут смешнее

Пока дети следят за капризной царицей, взрослые ловят цитаты, музыку и визуальные шутки. Даже сцена, где заяц рвет царские указы под «Марсельезу», звучит как маленький политический анекдот.

«Маша и Медведь» в такие моменты становится сериалом для двух поколений сразу. И именно поэтому его можно пересматривать годами — каждый раз находя что-то новое.

Читайте также: 238 747 470 просмотров: что такого в серии «Красота — страшная сила» из «Маши и Медведя», и почему ее обожают и дети, и взрослые (видео)

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
