15 января стартует новый сериал «Звёздный путь»: Академия Звёздного флота открывается впервые за 120 лет — и сразу с угрозой

10 января 2026 15:42
«Звёздный путь: Академия Звёздного флота»

Новая глава культовой вселенной начинается не с миссий, а с учёбы, ошибок и опасных тайн прошлого.

15 января 2026 года во вселенной «Звёздного пути» стартует новый сериал — «Звёздный путь: Академия Звёздного флота».

Проект продолжает хронологию, заданную «Звёздным путём: Дискавери», и переносит зрителей в XXXII век — эпоху, когда Федерация только начинает собираться заново после долгого распада.

Академия возвращается спустя 120 лет

По сюжету Академия Звёздного флота на Земле возобновляет работу впервые за 120 лет. Это не просто образовательное учреждение, а символ возвращения порядка и доверия в мире, где прежние идеалы дали трещину.

В центр повествования попадает группа кадетов — молодых людей, которые только делают первые шаги к карьере офицеров.

Их обучение проходит под жёстким контролем главы Академии Налы Аке. Кадеты изучают навигацию, дипломатию и основы космических боёв, но быстро становится ясно: этот учебный год не будет обычным.

Учёба, соперничество и первая проверка на прочность

Сериал показывает не только занятия и тренировки, но и повседневную жизнь курсантов. Здесь есть дружба, соперничество, первые чувства и неизбежные ошибки.

В отличие от классических сериалов франшизы, герои ещё не готовы к подвигам — они учатся принимать решения и отвечать за последствия.

Именно эта уязвимость становится ключевой темой проекта: будущие офицеры сталкиваются с реальностью раньше, чем ожидали.

Угроза, связанная с прошлым Академии

Постепенно над Академией нависает опасность. В космосе возникают странные аномалии, а таинственный инопланетный антагонист Нус начинает плести собственную игру.

Кадетов вынуждают выйти за пределы учебных залов и столкнуться с тем, к чему их ещё не готовили.

Особую роль играет новичок с Земли, который оказывается в центре конфликта и неожиданно раскрывает тайну, связанную с прошлым самой Академии.

Эта линия напрямую связывает настоящее обучение с событиями, о которых предпочитали не вспоминать десятилетиями.

Новый взгляд на вселенную «Звёздного пути»

«Звёздный путь: Академия Звёздного флота» делает ставку не на капитанов и легенд, а на тех, кто только формируется. Это история о том, как создаётся ответственность, а не о том, как ею уже владеют. Именно поэтому сериал может быть понятен и тем, кто не смотрел предыдущие проекты франшизы.

Премьера состоится 15 января, и именно с этого дня «Звёздный путь» начнёт рассказывать историю не о звёздных миссиях, а о людях, которым только предстоит решать, каким будет будущее Федерации.

Вам будет интересно: Колесников без слабых ролей: 5 сериалов с оценками зрителей от 7.7 до 8.2, которые стоит включить — и «Первый отдел» не на 1 месте

Фото: Кадр из сериала «Звёздный путь: Академия Звёздного флота»
Анна Адамайтес
