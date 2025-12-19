Меню
15 серий — 15 часов хаоса: у «Питта» 95% на Rotten Tomatoes — объявлена дата премьеры 2 сезона и самой тяжелой смены сериала (свежий трейлер)

19 декабря 2025 12:19
Кадр из сериала «Больница Питт»

На новогодние праздники включайте HBO Max.

Наконец стало ясно, чего ждать дальше от одного из самых обсуждаемых медицинских сериалов последних лет. У второго сезона «Питта» появился полноценный трейлер, подтверждена дата премьеры и раскрыт ключевой сюжетный поворот.

Доктор Робби возвращается — и спокойнее его смена точно не станет.

Праздник, который превращается в кошмар

Действие второго сезона разворачивается 4 июля — в День независимости США. Для обычных людей это салюты и барбекю, для Питтсбургской травматологии — лавина пациентов. Аварии, ожоги, травмы после массовых гуляний. В трейлере сразу понятно: нагрузка будет выше, темп — жестче, решений на раздумья — ноль.

Робби готовится уйти, но не может

Майкл «Робби» Робинавич в исполнении Ноа Уайли планирует долгожданный отпуск. Перед уходом он должен подготовить себе замену — доктора Аль-Хашими, которую играет Сепиде Моафи.

Но вместо спокойной передачи дел Робби получает шквал идей, споров и организационных конфликтов. Отделение работает на пределе, а времени объяснять — нет.

Формат, за который сериал полюбили

Создатели сохраняют ключевую особенность проекта: 15 серий — 15 часов одной смены. Каждый эпизод снова равен одному часу реального времени. Именно эта структура сделала «Питт» напряженным, честным и почти документальным. Не случайно первый сезон собрал 95% на Rotten Tomatoes и высокие оценки зрителей по всему миру.

Когда и где смотреть

Премьера второго сезона «Питта» состоится 8 января 2026 года на HBO Max. Финальный, 15-й эпизод выйдет 16 апреля. Судя по трейлеру, это будет самый хаотичный, эмоциональный и тяжелый сезон — и для героев, и для зрителей.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кого лишится «Больница Питт» во втором сезоне.

Фото: Кадр из сериала «Больница Питт»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
