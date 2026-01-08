Меню
Киноафиша Статьи 1,5 млрд долларов и полный разгром фаворитов: в топ-250 IMDb попал только один фильм «Гарри Поттера» — не «Узник Азкабана»

8 января 2026 12:48
Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2»

Это даже не «Кубок огня».

Миллионы зрителей по всему миру знают этот ритуал. С наступлением новогодних каникул в домах снова включают «Гарри Поттера» и смотрят его от первого письма из Хогвартса до финальных «Даров смерти». Эти фильмы давно стали частью праздников. И на этом фоне особенно интересно, что в топ IMDb попала только одна часть франшизы.

Почему в рейтинге оказался именно финал

В список IMDb Top-250 вошел только фильм «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2». Он держится в середине рейтинга и обошел десятки культовых лент. Для серии, которую смотрят сотни миллионов людей, это выглядит неожиданно. Ведь фанаты чаще называют лучшим «Узника Азкабана».

Но у цифр есть своя логика. Финал собрал почти 1,5 млрд долларов и стал эмоциональной точкой для целого поколения. Именно его чаще всего включают в новогоднем марафоне, потому что он дает чувство завершенности.

Дэниел Рэдклифф и Рэйф Файнс в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2»

Чем финал оказался сильнее остальных

«Узник Азкабана» считают самым стильным фильмом серии. Но «Дары смерти. Часть 2» работают иначе. Это история о цене победы, потерях и страхе, который наконец получает ответ.

Финальная битва Гарри и Волан-де-Морта стала тем моментом, ради которого зрители смотрели все предыдущие части. В ней сошлись все линии сюжета и эмоции.

Почему к нему возвращаются снова и снова

Новогодние пересмотры работают как машина времени. Люди возвращаются к героям, чтобы снова прожить историю целиком. И чаще всего этот путь ведет именно к финалу.

IMDb просто зафиксировал то, что зрители давно чувствуют. Иногда важнее не самый изящный фильм, а тот, который ставит правильную точку.

Ранее мы писали: Эти 5 научно-фантастических фильмов прославились благодаря идеальному финалу: и «Дюна» тоже в этом списке.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
