15 лет тишины, и вдруг — уникальные фото: в феврале 2026-ого «Клиника» возвращается с 10 сезоном и герои уже не интерны

Фанаты «Клиники» дождались того самого момента, о котором шутили в мемах и подкастах: сериал возвращается не в виде спешиала, а полноценным продолжением.

Entertainment Weekly показал первые кадры нового сезона, и на них — те самые лица, с которыми когда-то ассоциировались шутки про «ордерли», фантазии Джей Ди и вечные выкрики доктора Кокса.

Кто возвращается в «Клинику»

В продолжении снова вместе Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джуди Рейес и Джон К. Макгинли. Джей Ди, Тёрк, Эллиот, Карла и доктор Кокс больше не интерны и не «молодые и перспективные».

Это уже опытные врачи, которым приходится балансировать между карьерой, семьёй и тем самым абсурдным юмором, за который сериал и полюбили. На новых кадрах герои не только в больничных интерьерах, но и вне стен клиники: акцент явно сместится на их взрослую жизнь.

О чём будет 10-й сезон

Десятый сезон подхватывает историю через пятнадцать лет после финала. Герои сталкиваются с новой медициной, бюрократией, цифровыми протоколами и поколением интернов, которое выросло на соцсетях, а не на байках доктора Кокса.

В кадре появляются молодые врачи, для которых старшая пятёрка становится теми самыми наставниками, какими когда-то были Келсо и Кокс для них самих.

Первые эпизоды выйдут в феврале 2026 года, остальное сезон растянут на несколько недель — классический формат для крупного ситком-возвращения. Для тех, кто когда-то смотрел «Клинику» ночами вплоть до финальных титров, это скорее не новый сериал, а встреча с давно знакомыми людьми, которые постарели вместе со зрителями.

