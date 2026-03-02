Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 15 лет прошло, а только сейчас узнала правду о концовке популярного сериала 2000-х «Остаться в живых» — что не так

15 лет прошло, а только сейчас узнала правду о концовке популярного сериала 2000-х «Остаться в живых» — что не так

2 марта 2026 13:17
Кадр из сериала «Остаться в живых»

Как должен был завершиться проект?

Существует большое количество сериалов, которые по мнению зрителей должны были бы закончиться по-другому. И как оказывается, некоторые мегапопулярные в свое время проекты действительно задумывались с иной концовкой. Рассказываю про известный проект начала 2000-х «Остаться в живых». Сериал был очень популярным, с момента выхода последней серии прошло 15 лет и только недавно узнала о другой концовке.

Остаться в живых (2004 - 2010)

Авиалайнер Оушаник 815 терпит крушение и несколько десятков человек оказывается на острове. Однако остров кажется необитаемым только на первый взгляд, на самом деле он таит массу секретов.

Чем дело кончилось?

Один из героев Локк стал Дымком/Монстром, другой герой Джек погиб, защищая остров, новым хранителем становится Херли. Ну и без антагониста Бена не обошлось, он остается помощником нового хранителя острова. Кейт и Сойер улетают с острова навсегда.

Затем в последней серии все собираются в церкви. Причем здесь и герои, которые дожили до конца сериала, и те, что погибли в самом начале ленты (финал был снят еще в 3-4 сезоне, поэтому в нем не все герои, а только самые первые). Судя по всему, все герои погибли и уходят в «свет».

Как должно было быть

Знаменитый сериал «Остаться в живых» по одной из теорий должен был закончиться дракой Джека и Локка на самой верхушке вулкана. Была задумка, что в момент этого противоборства Локк будет затянут в жерло вулкана, а затем и в черную дыру. Но в результате было принято другое решение и финал истории стал другим.

Фото: Кадр из сериала «Остаться в живых»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Спин-офф «Игры престолов» идеален, но есть 3 вопроса, которые не дают зрителям покоя: и тайна Дункана тоже Спин-офф «Игры престолов» идеален, но есть 3 вопроса, которые не дают зрителям покоя: и тайна Дункана тоже Читать дальше 3 марта 2026
Саурон рядом с ними — мелкая сошка: 3 персонажа во «Властелине колец», которые победили бы Темного Властелина Саурон рядом с ними — мелкая сошка: 3 персонажа во «Властелине колец», которые победили бы Темного Властелина Читать дальше 3 марта 2026
Этот сериал HBO так и остался в тени «Игры престолов»: а ведь на 3 сезона у него не было ни одной слабой серии Этот сериал HBO так и остался в тени «Игры престолов»: а ведь на 3 сезона у него не было ни одной слабой серии Читать дальше 3 марта 2026
Пенелопа отказалась, но есть другая кандидатура: кто станет новой леди Уистлдаун в 5 сезоне «Бриджертонов» Пенелопа отказалась, но есть другая кандидатура: кто станет новой леди Уистлдаун в 5 сезоне «Бриджертонов» Читать дальше 3 марта 2026
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств» Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств» Читать дальше 3 марта 2026
3 самых многообещающих сериала, которые выйдут в марте 2026 года: №1 — новинка от Гая Ричи 3 самых многообещающих сериала, которые выйдут в марте 2026 года: №1 — новинка от Гая Ричи Читать дальше 3 марта 2026
У Netflix много спорных проектов, но эти сериалы — 10/10: включите одну серию и уже не сможете остановиться У Netflix много спорных проектов, но эти сериалы — 10/10: включите одну серию и уже не сможете остановиться Читать дальше 3 марта 2026
Финал «Первого отдела» 2 марта, а дальше-то что смотреть? Вот стильный мини-сериал из 4 серий на один вечер Финал «Первого отдела» 2 марта, а дальше-то что смотреть? Вот стильный мини-сериал из 4 серий на один вечер Читать дальше 2 марта 2026
Теперь с монстрами бьются не дети, а пенсионеры: авторы «Очень странных дел» выпускают новый хит для Netflix Теперь с монстрами бьются не дети, а пенсионеры: авторы «Очень странных дел» выпускают новый хит для Netflix Читать дальше 2 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше