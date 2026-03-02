15 лет прошло, а только сейчас узнала правду о концовке популярного сериала 2000-х «Остаться в живых» — что не так

Существует большое количество сериалов, которые по мнению зрителей должны были бы закончиться по-другому. И как оказывается, некоторые мегапопулярные в свое время проекты действительно задумывались с иной концовкой. Рассказываю про известный проект начала 2000-х «Остаться в живых». Сериал был очень популярным, с момента выхода последней серии прошло 15 лет и только недавно узнала о другой концовке.

Остаться в живых (2004 - 2010)

Авиалайнер Оушаник 815 терпит крушение и несколько десятков человек оказывается на острове. Однако остров кажется необитаемым только на первый взгляд, на самом деле он таит массу секретов.

Чем дело кончилось?

Один из героев Локк стал Дымком/Монстром, другой герой Джек погиб, защищая остров, новым хранителем становится Херли. Ну и без антагониста Бена не обошлось, он остается помощником нового хранителя острова. Кейт и Сойер улетают с острова навсегда.

Затем в последней серии все собираются в церкви. Причем здесь и герои, которые дожили до конца сериала, и те, что погибли в самом начале ленты (финал был снят еще в 3-4 сезоне, поэтому в нем не все герои, а только самые первые). Судя по всему, все герои погибли и уходят в «свет».

Как должно было быть

Знаменитый сериал «Остаться в живых» по одной из теорий должен был закончиться дракой Джека и Локка на самой верхушке вулкана. Была задумка, что в момент этого противоборства Локк будет затянут в жерло вулкана, а затем и в черную дыру. Но в результате было принято другое решение и финал истории стал другим.