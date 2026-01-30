1,5 часа, 100% на RT, 1 изувеченное детство: новый трукрайм Netflix снят по преступлению, от которого США отходят до сих пор

Ни в чем не повинная девочка 9 месяцев провела в аду.

В 2002 году 14-летняя Элизабет Смарт была похищена из собственной спальни в Солт-Лейк-Сити мужчиной по имени Брайан Дэвид Митчелл и его женой. То, что с несчастной произошло дальше, шокировало даже опытных полицейских.

Девять месяцев ее удерживали в палатке в горах, подвергали ежедневным изнасилованиям и выводили на улицы города в монашеских одеждах, скрывающих лицо. Ее спасение в марте 2003 года стало чудом, но не отменило чудовищной травмы.

Теперь Netflix выпустил документальный фильм «Похищение: Элизабет Смарт», который мгновенно взлетел в топ-10 сервиса и получил 100% «свежести» на Rotten Tomatoes от всех 11 критиков. Это далеко не первая экранизация истории (были и телефильмы, и интервью), но, судя по рейтингам, – самая точная.

А все потому, что он отказывается от сенсационности.

Вместо нагнетания саспенса режиссер Бенедикт Сандерсон структурирует фильм как двойное повествование: сначала – хроника поисков глазами семьи и полиции, полная ошибок и ложных подозрений, а затем – перемотка и рассказ от первого лица самой Элизабет.

Это история не о «преступлении века», а о системном провале следствия, медийной истерии и долгом пути жертвы, которая смогла вернуть себе голос.

Главная фишка фильма – эксклюзивные интервью с самой Элизабет, ее отцом Эдом и, что особенно ценно, с ее сестрой Мэри Кэтрин, которая была свидетельницей похищения и годами жила с этим ужасом в одиночку.

Фильм становится о травме, стойкости и цене надежды, которая в итоге оказалась сильнее безумия преступников.