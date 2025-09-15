Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 145 000 000 просмотров и 8 «Эмми»: драма о подростках стала главной сенсацией года — там всего 4 эпизода по 55 минут

145 000 000 просмотров и 8 «Эмми»: драма о подростках стала главной сенсацией года — там всего 4 эпизода по 55 минут

15 сентября 2025 20:33
Кадр из сериала «Переходный возраст»

Не успеете и глазом моргнуть, как уже финальные титры.

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии «Эмми» — вечер, где все привыкли ждать признания громких хитов и новых рекордов. Но в этот раз главное событие оказалось связано с темой, которую телевидение редко поднимает так честно: переходный возраст.

Подростки и их тёмные тайны

Мини-сериал «Переходный возраст» (Adolescence) стал настоящим шоком. В четырёх сериях показано одно и то же убийство девочки-подростка её одноклассником, но каждый эпизод открывает новую перспективу — родителей, друзей, полиции и самого виновника.

История получилась тревожной, болезненной и слишком узнаваемой. Сериал не только собрал восемь наград, но и подарил академии нового героя — пятнадцатилетнего актёра Оуэна Купера, сыгравшего убийцу. Его работа оказалась настолько убедительной, что он стал самым юным лауреатом «Эмми» за всю историю премии.

Драмы, комедии и рекорды

Без внимания не остались и другие жанры. Лучшим драматическим сериалом жюри признало «Больницу Питт» (The Pitt) — напряжённую медицинскую историю о буднях отделения неотложки. В категории «комедия» блистала «Киностудия» (The Studio) с Сетом Рогеном, установившая рекорд — 13 наград за дебютный сезон. Сам Роген увёз четыре статуэтки сразу, став актёром, сценаристом, режиссёром и продюсером триумфального проекта.

Победители, которых ждали

В актёрских номинациях блеснули Ноа Уайли («Больница Питт»), Бритт Лауэр («Разделение»), Джин Смарт («Хитрости») и Кристин Милиоти («Пингвин»). Но именно история о трудном подростке и награда для Оуэна Купера сделала 77-ю церемонию особенной.

Этот вечер войдёт в историю как «Эмми», где подростковый возраст стал темой года, а телевидение вновь доказало: оно умеет удивлять.

Также прочитайте: «Я должен был сделать больше»: расшифровываем смысл сериала «Переходный возраст» и объясняем концовку.

Фото: Кадр из сериала «Переходный возраст»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше) Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше) Читать дальше 27 сентября 2025
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову 5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову Читать дальше 26 сентября 2025
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров Читать дальше 26 сентября 2025
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Читать дальше 25 сентября 2025
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот Читать дальше 25 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше