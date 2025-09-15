145 000 000 просмотров и 8 «Эмми»: драма о подростках стала главной сенсацией года — там всего 4 эпизода по 55 минут

Не успеете и глазом моргнуть, как уже финальные титры.

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии «Эмми» — вечер, где все привыкли ждать признания громких хитов и новых рекордов. Но в этот раз главное событие оказалось связано с темой, которую телевидение редко поднимает так честно: переходный возраст.

Подростки и их тёмные тайны

Мини-сериал «Переходный возраст» (Adolescence) стал настоящим шоком. В четырёх сериях показано одно и то же убийство девочки-подростка её одноклассником, но каждый эпизод открывает новую перспективу — родителей, друзей, полиции и самого виновника.

История получилась тревожной, болезненной и слишком узнаваемой. Сериал не только собрал восемь наград, но и подарил академии нового героя — пятнадцатилетнего актёра Оуэна Купера, сыгравшего убийцу. Его работа оказалась настолько убедительной, что он стал самым юным лауреатом «Эмми» за всю историю премии.

Драмы, комедии и рекорды

Без внимания не остались и другие жанры. Лучшим драматическим сериалом жюри признало «Больницу Питт» (The Pitt) — напряжённую медицинскую историю о буднях отделения неотложки. В категории «комедия» блистала «Киностудия» (The Studio) с Сетом Рогеном, установившая рекорд — 13 наград за дебютный сезон. Сам Роген увёз четыре статуэтки сразу, став актёром, сценаристом, режиссёром и продюсером триумфального проекта.

Победители, которых ждали

В актёрских номинациях блеснули Ноа Уайли («Больница Питт»), Бритт Лауэр («Разделение»), Джин Смарт («Хитрости») и Кристин Милиоти («Пингвин»). Но именно история о трудном подростке и награда для Оуэна Купера сделала 77-ю церемонию особенной.

Этот вечер войдёт в историю как «Эмми», где подростковый возраст стал темой года, а телевидение вновь доказало: оно умеет удивлять.

Также прочитайте: «Я должен был сделать больше»: расшифровываем смысл сериала «Переходный возраст» и объясняем концовку.