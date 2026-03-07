144 этажа тайн скоро раскроют главный секрет: когда выйдут 3 и 4 сезоны «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон

Похоже, история огромного подземного мира подходит к концу. Создатели научно-фантастического сериала «Укрытие» завершили съемки финальной главы проекта. Apple официально подтвердила: производство четвертого сезона уже закончено.

Финал одного из главных сериалов Apple TV+

Съемки четвертого сезона стартовали в августе 2025 года и заняли около полугода. Теперь работа над проектом полностью завершена. Именно четвертый сезон станет финалом сериала, который с момента премьеры в 2023 году превратился в один из флагманских проектов платформы Apple TV+.

Интересно, что график выхода следующих сезонов пока не раскрывается. Второй сезон завершился еще в январе 2025 года. Позже стало известно, что третий сезон команда успела отснять уже к маю.

Это означает, что продолжение может выйти довольно скоро. Точную дату Apple пока не называет, но окно релиза обозначено — 2026 год. По производственным срокам речь идёт о второй половине года.

Финальный сезон, по предварительным прогнозам, зрители увидят в начале 2027 года.

О чем рассказывает «Укрытие»

Действие сериала происходит в будущем. Огромное сообщество из десяти тысяч человек живет под землей в гигантском бункере глубиной 144 этажа. Жителям внушают, что поверхность планеты токсична и выход наружу невозможен.

Однако со временем некоторые герои начинают сомневаться в официальной версии. Попытки выяснить правду запускают цепочку событий, которая постепенно раскрывает тайну существования всего подземного общества.

Главные роли в сериале исполняют Ребекка Фергюсон, Тим Роббинс, Харриет Уолтер и Коммон. Именно их персонажам предстоит довести историю «Укрытия» до финала.