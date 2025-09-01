140 жертв, 126 лет тюрьмы и 200 тысяч подписчиков: как «реальный Декстер» завязал с убийствами и стал видеоблогером

С момента своего выхода «Декстер» очаровал аудиторию мрачной, захватывающей историей о противоречивом герое. И многие зрители задались вопросом, а вдруг персонаж и правда существовал. Ответ может поразить.

Хотя сериал «Декстер» и является художественным произведением, он черпает вдохновение из реальных преступников, в частности, печально известного бразильского серийного убийцы Педро Родригеса Фильо. Он также известен как «Маленький Педро Матадор» и «Южноамериканский Каратель».

Детство Педро

Детство Педро было наполнено жестокостью с самого начала. Его отец, агрессивный алкоголик, ударил беременную жену ногой в живот, из-за чего мальчик родился с вмятиной в черепе. Сам Педро позже считал, что именно эта травма сделала его человеком, готовым взорваться в любой момент.

Впервые желание убить появилось у него в 13 лет во время ссоры с двоюродным братом. Он уже готов был бросить его в тростниковый пресс, но в последний момент передумал. Год спустя подросток застрелил вице-мэра, уволившего его отца за воровство, а затем — коллегу отца, подозревая его в краже школьных обедов.

Скрываясь в криминальном районе, Педро грабил наркопритоны. Там он встретил первую любовь — Марию Апаресиду, которую убили его враги. В отместку он уничтожил не только убийцу, но и всю его банду.

Самой шокирующей жертвой стал его отец, забивший в итоге мать Педро до смерти. Во время тюремного свидания Педро нанес отцу 22 удара мачете, а затем устроил пытки. Удивительно, но тогда ему удалось избежать наказания за этот акт мести.

Охота на маньяков

В тюрьму Педро попал в 19 лет с фантастическим сроком — 126 лет. Но по бразильским законам он должен был выйти через 30 лет — максимальный срок заключения в стране.

За решёткой он продолжил свою «миссию», уничтожая маньяков и насильников. Всего в тюрьме он убил 47 человек, а остальные заключённые боялись даже говорить об этом — никто не хотел стать следующей жертвой «Карателя».

Педро объяснял свои действия просто: он не верил в государственное правосудие и предпочитал вершить его сам. Освободившись в 2007 году, он вскоре снова оказался за решёткой за организацию тюремного бунта. К тому времени он уже стал прообразом Декстера Моргана из книг Джеффа Линдсея, по мотивам которых был снят популярный сериал.

На свободе в 2011 году Педро заявил, что оставил прошлое позади и стал видеоблогером — комментировал громкие преступления на своём YouTube-канале и рассказывал, что сам убил более 140 человек. На него было подписано почти 200 000 фолловеров.

В марте 2023 года его жизнь трагически оборвалась: двое неизвестных расстреляли 68-летнего Педро прямо у его дома в Сан-Паулу.

