14 млн зрителей на серию и 8,9 на IMDb: включила хит HBO «Рыцарь Семи Королевств», но ожидание-реальность не совпали — разочарование года

Так много о нем читала, что, видимо, сильно завысила планку.

9,5 миллиона просмотров за три дня. Для камерного фэнтези без драконов и масштабных битв — цифра почти вызывающая. Финал первого сезона «Рыцаря Семи Королевств» стал самым просматриваемым эпизодом сериала в США на HBO и HBO Max. Такие данные привели Nielsen и Warner Bros. Discovery.

В среднем каждая серия собирала около 14 млн зрителей в США и 26 млн по миру. По информации WBD, проект вошел в тройку самых популярных на платформе, уступив только «Одни из нас» и «Дому Дракона». На IMDb у спин-оффа 8,9 балла против 8,3 у «Дома Дракона» — редкий случай, когда тихий сюжет обходит масштабную сагу.

Зрители писали на IMDb: «Не могу дождаться продолжения и верю, что это станет шедевром», «Я просто не могу дождаться следующей недели», «Очень хороший сюжет. Так жду следующий эпизод». Второй сезон уже подтвержден. Он будет основан на повести «Верный меч» и сохранит формат — 6 серий по 30–40 минут. Премьера запланирована на 2027 год.

Я тоже посмотрела этот сериал и, честно говоря, не поняла общего ликования и ажиотажа. Да, аккуратная картинка, да, атмосфера. Но всё слишком серое, пространство почти не меняется, сцены часто затянуты.

Есть откровенно неприятные эпизоды, включая натуралистичные детали, которые работают скорее на шок, чем на смысл. Весь первый сезон спокойно можно было бы уложить в один плотный фильм на полтора часа, но это, как говорится, мое впечатление. Цифры говорят об обратном — зрители в восторге и это чудесно.