14 000 000 за 1 серию: этот хит Netflix стоил как «Игра престолов» — но в кадре ни одного дракона

Когда в 2011 году на HBO стартовала «Игра престолов», бюджет на один эпизод составлял около 6 миллионов долларов — по тем временам весьма внушительная сумма. Однако по мере того как в сюжете появлялись драконы, Белые ходоки и битвы с тысячами цифровых солдат, траты росли с каждым сезоном. Восьмой сезон уже обходился продюсерам в 15 миллионов долларов за серию — сопоставимо с производством голливудского блокбастера.

А теперь интересный факт: примерно столько же — около 14 миллионов долларов за эпизод — платил Netflix за своё историческое шоу «Корона». И это при том, что в нём нет ни батальных сцен, ни магии, ни драконов.

Бюджет «Короны»

«Корона» — это, без преувеличения, одна из самых дорогих и детализированных исторических драм за всю историю телевидения. На протяжении шести сезонов зрители наблюдали за жизнью британской королевской семьи.

Общий бюджет проекта оценивается в 648 миллионов долларов. И эти деньги уходили не на спецэффекты и баталии, а на точность и атмосферу. Одно только свадебное платье Елизаветы, воссозданное для съёмок, стоило 35 тысяч долларов. Кроме того, каждые два сезона актёрский состав полностью обновлялся — чтобы соответствовать возрасту персонажей.

Сложнейшие костюмы, кропотливо воссозданные декорации, безупречная операторская работа и внимание к малейшим историческим деталям — именно туда уходили миллионы.

Другой лидер

Впрочем, к концу прошлого года «Корона» утратила статус самого «затратного» сериала на стриминге — на первую строчку вырвались «Очень странные дела». В то время как ранние сезоны обходились относительно недорого — от 6 до 10 миллионов за эпизод, — четвёртый сезон уже стоил 30 миллионов на серию. А финальный приблизился к отметке в 50–60 миллионов.

Общие расходы на весь проект за все годы съёмок оцениваются в диапазоне до 950 миллионов долларов. Так что «Корона» с её 648 миллионами теперь выглядит почти экономной.

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