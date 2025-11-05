Меню
137 наград и 350 номинаций: этот сериал критики поставили выше «Сопрано» и «Игры престолов» – не зря он оказался в Книге рекордов Гиннесса

5 ноября 2025 11:21
«Во все тяжкие»

Этот проект многие считают лучшим сериалом в истории кино.

Когда сериал «Во все тяжкие» (2008) только выходил на экраны, о нём говорили как о крепкой криминальной драме с нестандартными героями.

Однако со временем проект вырос в явление — настолько значимое, что в 2013 году попал в Книгу рекордов Гиннесса как «самый высоко оценённый критиками телесериал всех времён».

Это звание он получил не случайно: у картины 350 номинаций, 137 наград и полномасштабное признание аналитиков крупнейших мировых изданий.

Статусность в цифрах

У сериала «Во все тяжкие» поистине внушительный список достижений: 350 номинаций, 137 наград, включая 16 «Эмми» и премию BAFTA.

Forbes поставил сериал на первое место в списке величайших шоу, Empire — на второе, Rolling Stone — на третье, а The Guardian включил его в пятёрку лучших сериалов XXI века. Для кабельного проекта такой результат — абсолютный прорыв.

Как начинается история Уолтера Уайта

Сюжет стартует в Альбукерке, где школьный учитель химии Уолтер Уайт живёт со своей семьёй почти впроголодь. Его жизнь меняет диагноз — рак лёгких.

Чтобы обеспечить семью, он объединяется с бывшим учеником Джесси Пинкманом и начинает варить запрещёнку в доме на колёсах. Псевдоним Хайзенберг появляется не для красоты — это попытка контролировать судьбу, пока она ускользает.

Почему сериал стал культовым

Сценарий продуман до мелочей, диалоги построены почти театрально, а развитие персонажей не напоминает стандартные «арки».

Каждый герой — от Скайлер до Хэнка — меняется так ощутимо, что разница между первым и последним сезонами ощущается как две разные жизни. Не случайно Брайан Крэнстон получил за роль четыре «Эмми», а Аарон Пол — три.

«Во все тяжкие»

Что не сработало

Слабые места тоже есть: медленный старт первого сезона и неоднозначное восприятие темы наркотиков. Для некоторых зрителей это отталкивающий фактор.

Но именно постепенность позволила авторам выстроить мощный контраст — от тихого учителя до легенды криминального подполья.

Продолжение и его судьба

Фильм «Эль Камино: Во все тяжкие» (2019) стал прямым продолжением, но не смог повторить успех оригинала. Зрители отмечали, что актёры заметно повзрослели, а драматургия стала более тяжеловесной. Спин-офф «Лучше звоните Солу» (2015) оказался куда убедительнее, но приблизиться к рекордной планке оригинала не смог.

Также прочитайте: Хочется остроты? Вот три свежих триллера с такими сюжетами, что угадывать финал бесполезно

Фото: Кадр из сериала «Во все тяжкие»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
