Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 13 сезон «Футурамы» поставил рекорд на RT: самый высокий рейтинг у мультсериала за последние 10 лет

13 сезон «Футурамы» поставил рекорд на RT: самый высокий рейтинг у мультсериала за последние 10 лет

13 октября 2025 10:23
Кадр из мультсериала «Футурама»

Зрители решили, что проект вернулся к истокам.

Еще в августе был представлен официальный трейлер 13-го сезона «Футурамы». Он продемонстрировал целый набор новых межгалактических приключений прежних героев.

А в сентябре весь сезон полностью вышел на Hulu, доставив удовольствие миллионам фанатов. Результат не заставил долго ждать: сайт-агрегатор рецензий Rotten Tomatoes «взорвался» хвалебными отзывами от поклонников.

Сюжет 13 сезона «Футурамы»

В новом сезоне «Футурамы» робот Бендер начал сходить с ума. Кроме того, главный герой Фрай встретился с парнем, который будет с ним конкурировать за любовь Лилы.

Среди других сюжетов эпизодов — пиццерия, которая оказывается в центре заговора, извержение вулкана и рождение новой Вселенной.

Кадр из мультсериала «Футурама»

Рейтинги 13 сезона «Футурамы»

13-й сезон вернулся к тому, чем славится «Футурама», поэтому в нём нет никаких промахов, когда дело доходит до юмора. Сейчас серии заработали впечатляющие 74% рейтинга на Rotten Tomatoes.

Это поставило рекорд: 13 сезон получил самые высокие оценки за последние 10 лет — в новейшей истории «Футурамы» с момента ее перезапуска в 2023 году.

Абсолютным лидером же остается классический 3 сезон с 97%, который вышел еще 24 года назад.

Ранее портал «Киноафиша» писал дату выхода 14 сезона.

Фото: Кадры из мультсериала «Футурама»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мардж из «Симпсонов» была только началом: в «Гриффинах» тоже убили героя спустя 23 сезона — и это навсегда Мардж из «Симпсонов» была только началом: в «Гриффинах» тоже убили героя спустя 23 сезона — и это навсегда Читать дальше 9 октября 2025
У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали? У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали? Читать дальше 14 октября 2025
Зачем нужны хвосты на голове Асоки Тано: в «Звездных войнах» это наконец объяснили Зачем нужны хвосты на голове Асоки Тано: в «Звездных войнах» это наконец объяснили Читать дальше 14 октября 2025
Netflix вложил в финал «Очень странных дел» безумные деньги: общий бюджет сериала не снился даже Джеймсу Кэмерону с его «Аватарами» Netflix вложил в финал «Очень странных дел» безумные деньги: общий бюджет сериала не снился даже Джеймсу Кэмерону с его «Аватарами» Читать дальше 14 октября 2025
Третий сезон «Кайдзю №8» станет последним: прочитали мангу и узнали, каким кошмаром все закончится Третий сезон «Кайдзю №8» станет последним: прочитали мангу и узнали, каким кошмаром все закончится Читать дальше 14 октября 2025
Самый личный мультфильм Миядзаки: в этом аниме мы можем увидеть не только автора, но и его родителей Самый личный мультфильм Миядзаки: в этом аниме мы можем увидеть не только автора, но и его родителей Читать дальше 13 октября 2025
До «Властелина колец» Питер Джексон снимал хорроры: в 90-е его фильм чуть не запретили, а сейчас у него 89% на RT До «Властелина колец» Питер Джексон снимал хорроры: в 90-е его фильм чуть не запретили, а сейчас у него 89% на RT Читать дальше 13 октября 2025
Ло'ак не просто так чувствует себя изгоем: почему у На'ви 4 пальца? Ло'ак не просто так чувствует себя изгоем: почему у На'ви 4 пальца? Читать дальше 13 октября 2025
Впервые угроза придет от коренных жителей Пандоры: кто будет злодеем в фильме «Аватар: Огонь и пепел»? Впервые угроза придет от коренных жителей Пандоры: кто будет злодеем в фильме «Аватар: Огонь и пепел»? Читать дальше 13 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше