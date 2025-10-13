13 сезон «Футурамы» поставил рекорд на RT: самый высокий рейтинг у мультсериала за последние 10 лет

Еще в августе был представлен официальный трейлер 13-го сезона «Футурамы». Он продемонстрировал целый набор новых межгалактических приключений прежних героев.

А в сентябре весь сезон полностью вышел на Hulu, доставив удовольствие миллионам фанатов. Результат не заставил долго ждать: сайт-агрегатор рецензий Rotten Tomatoes «взорвался» хвалебными отзывами от поклонников.

Сюжет 13 сезона «Футурамы»

В новом сезоне «Футурамы» робот Бендер начал сходить с ума. Кроме того, главный герой Фрай встретился с парнем, который будет с ним конкурировать за любовь Лилы.

Среди других сюжетов эпизодов — пиццерия, которая оказывается в центре заговора, извержение вулкана и рождение новой Вселенной.

Рейтинги 13 сезона «Футурамы»

13-й сезон вернулся к тому, чем славится «Футурама», поэтому в нём нет никаких промахов, когда дело доходит до юмора. Сейчас серии заработали впечатляющие 74% рейтинга на Rotten Tomatoes.

Это поставило рекорд: 13 сезон получил самые высокие оценки за последние 10 лет — в новейшей истории «Футурамы» с момента ее перезапуска в 2023 году.

Абсолютным лидером же остается классический 3 сезон с 97%, который вышел еще 24 года назад.

Ранее портал «Киноафиша» писал дату выхода 14 сезона.