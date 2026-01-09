13 номинаций на «Эмми» и 96% свежести на Rotten Tomatoes: «Больницу Питт» продлили на 3 сезон — дата премьеры уже не секрет

И это не отдаленное будущее. Старт совсем близко.

Сериал «Больница Питт» получил продолжение — медицинскую драму официально продлили сразу на 3 сезон. Более того, у проекта уже появилась ориентировочная дата выхода, но она звучит так, что зрителям придется набраться терпения.

HBO делает на этот проект долгую ставку, и это редкий случай, когда медицинский сериал превращается в событие.

Когда ждать продолжение

Глава HBO Кейси Блойс подтвердил, что третий сезон «Больницы Питт» планируют выпустить в 2027 году. Точная дата пока не названа, но в индустрии ожидают премьеру в начале года — примерно в том же окне, где выходили первые два сезона. Такой ритм для сериалов сейчас почти редкость, и HBO явно хочет сделать проект ежегодным.

Почему сериал стал хитом

«Больница Питт» стартовала на HBO Max в январе 2025 года и быстро стала одним из самых обсуждаемых проектов платформы. История одной смены в травматологической больнице Питтсбурга оказалась неожиданно захватывающей.

Каждый сезон охватывает всего один день, но разбит на 15 серий, где каждая показывает один час дежурства врачей.

Ноа Уайли снова сыграет врача Майкла «Робби» Робинавича. Он остается не только лицом сериала, но и его автором — Уайли участвует в написании сценария и работает как исполнительный продюсер. Это во многом объясняет, почему проект держит высокий уровень без провалов между сезонами.

Цифры, которые впечатляют

У «Больницы Питт» почти идеальная репутация. На Rotten Tomatoes сериал держит 96 процентов от критиков и 87 от зрителей, на IMDb — 8,9, а на «Кинопоиске» — 8,6. Первый сезон получил 13 номинаций на «Эмми» и взял пять наград, что для медицинской драмы — почти рекорд.

Финальная серия второго сезона выйдет 16 апреля, и после этого сериал уйдет на долгую паузу. Но продление на третий сезон уже гарантирует, что история «Питта» не закончится на самом интересном месте. Судя по стратегии HBO, этот проект готовят к жизни на много лет вперед.

