Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 1.3 на IMDb, «позорище» от критиков: новый фильм о семье Трампа побил сразу 2 уникальных рекорда – и свежий боевик со Стэйтемом заодно

1.3 на IMDb, «позорище» от критиков: новый фильм о семье Трампа побил сразу 2 уникальных рекорда – и свежий боевик со Стэйтемом заодно

3 февраля 2026 11:50
Кадр из фильма «Убежище» (2026), «Мелания» (2026)

Денег картина собрала предостаточно – но с репутацией есть проблемки.

Документальный фильм «Мелания» умудрился войти в историю сразу с двух сторон. И об одной из них, вероятно, семья Трампов поскорее попытается забыть.

С одной стороны – оглушительный коммерческий успех. С другой – почти единодушная ненависть профессиональной критики.

За первый день проката лента собрала 2,9 млн долларов, а по итогам уик-энда вышла за отметку в 8 млн. Для документального кино это абсолютный рекорд десятилетия.

Более того, «Мелания» обогнала в прокате новый боевик с Джейсоном Стэйтемом «Убежище».

«Мелания» (2026)

Проект стал и самым дорогим документальным фильмом в истории: бюджет – 75 млн долларов, из которых 35 ушли на маркетинг. При этом оценки выглядят почти издевательски.

На IMDb – 1,3, на Rotten Tomatoes – около 10% от критиков, зато зрительский рейтинг стремится к максимуму. Основную аудиторию составили женщины старше 55 лет, и именно консервативный зритель обеспечил кассу.

Рецензенты же не стесняются формулировок и называют фильм глянцевой пропагандой и «позорищем», снятым с восторженным придыханием.

Итог парадоксален: «Мелания» одновременно стала самым кассовым и самым критикуемым документальным фильмом современности – неудивительно, что даже боевик со Стэйтемом на фоне просто потерялся.

Фото: Кадр из фильма «Убежище» (2026), «Мелания» (2026)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фильм с Синди Суини получил 12% на RT: «Один из худших фильмов в моей жизни» Фильм с Синди Суини получил 12% на RT: «Один из худших фильмов в моей жизни» Читать дальше 4 февраля 2026
А что если бы сняли «Больницу Питт», но про полицейский участок: HBO готовит новый адреналиновый хит А что если бы сняли «Больницу Питт», но про полицейский участок: HBO готовит новый адреналиновый хит Читать дальше 4 февраля 2026
Фильм семейный, кадры жаркие: сходил на «Аватар: Пламя и пепел» еще раз и заметил сцену секса, которую почти все пропустили (фото) Фильм семейный, кадры жаркие: сходил на «Аватар: Пламя и пепел» еще раз и заметил сцену секса, которую почти все пропустили (фото) Читать дальше 3 февраля 2026
«Безмозглый ширпотреб»: «Горничная» с вечно полуголой Суини снята по книге, которую даже в США презирают «Безмозглый ширпотреб»: «Горничная» с вечно полуголой Суини снята по книге, которую даже в США презирают Читать дальше 3 февраля 2026
Самый жуткий момент «Унесенных призраков» россияне не замечают: лишь японцев он пугает по-настоящему (фото) Самый жуткий момент «Унесенных призраков» россияне не замечают: лишь японцев он пугает по-настоящему (фото) Читать дальше 2 февраля 2026
Нелепый сюжет и предсказуемый финал: критики разгромили новый боевик с Джейсоном Стэйтемом, хотя зрители поставили ему 89% на RT Нелепый сюжет и предсказуемый финал: критики разгромили новый боевик с Джейсоном Стэйтемом, хотя зрители поставили ему 89% на RT Читать дальше 2 февраля 2026
В «Горничной» разделась полностью, а что тогда будет в «Гандаме»: Сидни Суини получила главную роль в адаптации культового аниме В «Горничной» разделась полностью, а что тогда будет в «Гандаме»: Сидни Суини получила главную роль в адаптации культового аниме Читать дальше 2 февраля 2026
Эта фишка Гая Ричи есть в каждой его картине: вы точно помните такие сцены в финале Эта фишка Гая Ричи есть в каждой его картине: вы точно помните такие сцены в финале Читать дальше 1 февраля 2026
У финала «Возвращения в Сайлент Хилл» двойной смысл: что на самом деле произошло с Джеймсом и Мэри У финала «Возвращения в Сайлент Хилл» двойной смысл: что на самом деле произошло с Джеймсом и Мэри Читать дальше 31 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше