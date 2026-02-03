1.3 на IMDb, «позорище» от критиков: новый фильм о семье Трампа побил сразу 2 уникальных рекорда – и свежий боевик со Стэйтемом заодно

Денег картина собрала предостаточно – но с репутацией есть проблемки.

Документальный фильм «Мелания» умудрился войти в историю сразу с двух сторон. И об одной из них, вероятно, семья Трампов поскорее попытается забыть.

С одной стороны – оглушительный коммерческий успех. С другой – почти единодушная ненависть профессиональной критики.

За первый день проката лента собрала 2,9 млн долларов, а по итогам уик-энда вышла за отметку в 8 млн. Для документального кино это абсолютный рекорд десятилетия.

Более того, «Мелания» обогнала в прокате новый боевик с Джейсоном Стэйтемом «Убежище».

Проект стал и самым дорогим документальным фильмом в истории: бюджет – 75 млн долларов, из которых 35 ушли на маркетинг. При этом оценки выглядят почти издевательски.

На IMDb – 1,3, на Rotten Tomatoes – около 10% от критиков, зато зрительский рейтинг стремится к максимуму. Основную аудиторию составили женщины старше 55 лет, и именно консервативный зритель обеспечил кассу.

Рецензенты же не стесняются формулировок и называют фильм глянцевой пропагандой и «позорищем», снятым с восторженным придыханием.

Итог парадоксален: «Мелания» одновременно стала самым кассовым и самым критикуемым документальным фильмом современности – неудивительно, что даже боевик со Стэйтемом на фоне просто потерялся.