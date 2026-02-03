Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 1,3 миллиарда рублей на пропаганду США: Михалков «уничтожил» хитовый военный фильм, снятый на деньги россиян

1,3 миллиарда рублей на пропаганду США: Михалков «уничтожил» хитовый военный фильм, снятый на деньги россиян

3 февраля 2026 18:37
Никита Михалков

Оценки драмы близки к твердой 8/10.

Никита Михалков слишком хорошо знает, как выглядит сильное военное кино. Он снимал его сам, говорил о нем десятилетиями и не раз объяснял, где проходит грань между честным высказыванием и халтурной «агиткой». Поэтому, когда режиссер с таким опытом берется разносить чужую работу о войне, это всегда тревожный звоночек.

Особенно если речь идет о проекте с огромным бюджетом и косвенным участием российских денег.

Речь идет о фильме Гая Ричи «Переводчик». Картина вышла в 2023 году, собрала высокие зрительские оценки и быстро закрепилась в статусе одного из самых обсуждаемых военных релизов последних лет. Но Михалков увидел в ней совсем другое.

В своем обзоре он называл фильм откровенно плохой работой режиссера и жестко прошелся по его идеологии.

«Переводчик» (2023)

По словам Никиты Сергеевича, «Переводчик» сделан как заказ под конкретную повестку и подает конфликт исключительно с одной стороны – через образ благородного американского солдата. Отдельно постановщика задел вопрос денег.

Бюджет картины составил около 55 миллионов долларов, и, как подчеркнул Михалков, внушительная доля средств пришла от структур, связанных с «Яндексом».

«Значительная часть от 55 миллионов, это как минимум 20 миллионов долларов. И это – наши деньги».

В пересчете на курс 2022 года выходит около 1,3 миллиарда рублей, и именно это для Михалкова, кажется, и стало важным аргументом. Зрители с ним спорят заочно – рейтинги у фильма не ниже 7,9 – но сам режиссер с ними, очевидно, не согласен.

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press, кадр из фильма «Переводчик» (2023)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зрители краснели и судились с Disney: почему культовую «Русалочку» в 90-е запрещали всем миром (фото) Зрители краснели и судились с Disney: почему культовую «Русалочку» в 90-е запрещали всем миром (фото) Читать дальше 1 февраля 2026
Включил фоном, теперь не могу оторваться: своя «Горничная» в России вышла целых 9 лет назад – без обнаженки, но ничем не хуже Включил фоном, теперь не могу оторваться: своя «Горничная» в России вышла целых 9 лет назад – без обнаженки, но ничем не хуже Читать дальше 4 февраля 2026
«В главных ролях — пышная грудь Сидни Суини»: один из худших фильмов 2023 года спасли только сцены 18+ «В главных ролях — пышная грудь Сидни Суини»: один из худших фильмов 2023 года спасли только сцены 18+ Читать дальше 4 февраля 2026
«Больше всего на свете ненавижу»: главный мультфильм СССР скандалист Лебедев заклеймил «жалким советским навозом» «Больше всего на свете ненавижу»: главный мультфильм СССР скандалист Лебедев заклеймил «жалким советским навозом» Читать дальше 4 февраля 2026
Фильм с Синди Суини получил 12% на RT: «Один из худших фильмов в моей жизни» Фильм с Синди Суини получил 12% на RT: «Один из худших фильмов в моей жизни» Читать дальше 4 февраля 2026
А что если бы сняли «Больницу Питт», но про полицейский участок: HBO готовит новый адреналиновый хит А что если бы сняли «Больницу Питт», но про полицейский участок: HBO готовит новый адреналиновый хит Читать дальше 4 февраля 2026
Янковский не любит вспоминать о постельной сцене с Асмус в «Тексте»: «Это не самые приятные моменты» Янковский не любит вспоминать о постельной сцене с Асмус в «Тексте»: «Это не самые приятные моменты» Читать дальше 4 февраля 2026
Этот фильм 18+ — номер один в прокате: за выходные заработал 166 000 000 рублей, обогнав «Чебурашку 2» Этот фильм 18+ — номер один в прокате: за выходные заработал 166 000 000 рублей, обогнав «Чебурашку 2» Читать дальше 3 февраля 2026
Уехала из России, поругавшись с отцом, и уже 2 года без работы: как сейчас живет скандальная дочь Владимира Машкова Уехала из России, поругавшись с отцом, и уже 2 года без работы: как сейчас живет скандальная дочь Владимира Машкова Читать дальше 3 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше