1,3 миллиарда рублей на пропаганду США: Михалков «уничтожил» хитовый военный фильм, снятый на деньги россиян

Никита Михалков слишком хорошо знает, как выглядит сильное военное кино. Он снимал его сам, говорил о нем десятилетиями и не раз объяснял, где проходит грань между честным высказыванием и халтурной «агиткой». Поэтому, когда режиссер с таким опытом берется разносить чужую работу о войне, это всегда тревожный звоночек.

Особенно если речь идет о проекте с огромным бюджетом и косвенным участием российских денег.

Речь идет о фильме Гая Ричи «Переводчик». Картина вышла в 2023 году, собрала высокие зрительские оценки и быстро закрепилась в статусе одного из самых обсуждаемых военных релизов последних лет. Но Михалков увидел в ней совсем другое.

В своем обзоре он называл фильм откровенно плохой работой режиссера и жестко прошелся по его идеологии.

По словам Никиты Сергеевича, «Переводчик» сделан как заказ под конкретную повестку и подает конфликт исключительно с одной стороны – через образ благородного американского солдата. Отдельно постановщика задел вопрос денег.

Бюджет картины составил около 55 миллионов долларов, и, как подчеркнул Михалков, внушительная доля средств пришла от структур, связанных с «Яндексом».

«Значительная часть от 55 миллионов, это как минимум 20 миллионов долларов. И это – наши деньги».

В пересчете на курс 2022 года выходит около 1,3 миллиарда рублей, и именно это для Михалкова, кажется, и стало важным аргументом. Зрители с ним спорят заочно – рейтинги у фильма не ниже 7,9 – но сам режиссер с ними, очевидно, не согласен.