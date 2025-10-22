127 млн просмотров у этой серии «Маши и медведя» говорят сами за себя: главную героиню тут не узнать

Оказывается, девочка может быть очень воспитанной.

Совсем не все серии «Маши и медведя» являются выдающимися. Некоторые кажутся откровенно проходными, другие могут вызвать скуку, третьи — мало влияют на развитие сюжета.

У поклонников мультсериала есть свои списки любимых эпизодов. И скорее всего, туда точно входит «День хороших манер» — 88 серия в 5 сезоне.

Сюжет серии «День хороших манер»

Медведь получает загадочную посылку, предположительно от Розиты. Когда Маша приходит в гости, он нехотя сообщает ей о своём дне рождения.

Вспоминая прошлые праздничные неприятности, он соглашается на её присутствие только после получения обещания вести себя идеально.

По пути за подарком Маша демонстрирует образцовые манеры, щедро раздавая комплименты даже снеговику, слепленному лесными обитателями. На празднике её безупречное поведение вызывает раздражение у Панды, который воспринимает это как скрытую насмешку.

Во время торжества Панда неуклюже роняет праздничный торт, пытаясь услужить имениннику. В порыве досады он бросает испорченный десерт в Машу, но попадает в Розочку.

Это становится началом всеобщей весёлой битвы едой, к которой вскоре присоединяется и державшаяся до поры Маша.

Детали серии «День хороших манер»

На официальном YouTube-канале мультсериала у серии 127 млн просмотров. Зрители полюбили ее по нескольким причинам: во-первых, там показано, что даже Маша может держать обещания и вести себя хорошо, если того требует ситуация, а во-вторых, финальная сцена под веселую «Ламбаду» никого не оставила равнодушным.

Это не первое празднование дня рождения Медведя в сериале. Ранее подобное событие уже освещалось в 44 серии 2 сезона под названием «Раз в году».

