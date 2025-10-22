Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 127 млн просмотров у этой серии «Маши и медведя» говорят сами за себя: главную героиню тут не узнать

127 млн просмотров у этой серии «Маши и медведя» говорят сами за себя: главную героиню тут не узнать

22 октября 2025 20:04
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Оказывается, девочка может быть очень воспитанной.

Совсем не все серии «Маши и медведя» являются выдающимися. Некоторые кажутся откровенно проходными, другие могут вызвать скуку, третьи — мало влияют на развитие сюжета.

У поклонников мультсериала есть свои списки любимых эпизодов. И скорее всего, туда точно входит «День хороших манер» — 88 серия в 5 сезоне.

Сюжет серии «День хороших манер»

Медведь получает загадочную посылку, предположительно от Розиты. Когда Маша приходит в гости, он нехотя сообщает ей о своём дне рождения.

Вспоминая прошлые праздничные неприятности, он соглашается на её присутствие только после получения обещания вести себя идеально.

По пути за подарком Маша демонстрирует образцовые манеры, щедро раздавая комплименты даже снеговику, слепленному лесными обитателями. На празднике её безупречное поведение вызывает раздражение у Панды, который воспринимает это как скрытую насмешку.

Во время торжества Панда неуклюже роняет праздничный торт, пытаясь услужить имениннику. В порыве досады он бросает испорченный десерт в Машу, но попадает в Розочку.

Это становится началом всеобщей весёлой битвы едой, к которой вскоре присоединяется и державшаяся до поры Маша.

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Детали серии «День хороших манер»

На официальном YouTube-канале мультсериала у серии 127 млн просмотров. Зрители полюбили ее по нескольким причинам: во-первых, там показано, что даже Маша может держать обещания и вести себя хорошо, если того требует ситуация, а во-вторых, финальная сцена под веселую «Ламбаду» никого не оставила равнодушным.

Это не первое празднование дня рождения Медведя в сериале. Ранее подобное событие уже освещалось в 44 серии 2 сезона под названием «Раз в году».

Ранее портал «Киноафиша» писал рецепт розовой каши из мультфильма «Маша и Медведь».

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эту серию 2025 года «Маши и Медведя» уже посмотрели 36 000 000 человек: она не только веселая, но и жутко познавательная Эту серию 2025 года «Маши и Медведя» уже посмотрели 36 000 000 человек: она не только веселая, но и жутко познавательная Читать дальше 23 октября 2025
Восьмой сезон «Маши и Медведя» рвет топы YouTube: 34 миллиона просмотров, и 2 эпизода стали вирусными — вот какие Восьмой сезон «Маши и Медведя» рвет топы YouTube: 34 миллиона просмотров, и 2 эпизода стали вирусными — вот какие Читать дальше 22 октября 2025
В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая Читать дальше 22 октября 2025
Чтобы разобраться в отношениях Маринетт и Адриана, придется начать с конца: правильная хронология «Леди Баг и Супер-Кота» Чтобы разобраться в отношениях Маринетт и Адриана, придется начать с конца: правильная хронология «Леди Баг и Супер-Кота» Читать дальше 21 октября 2025
Сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе»: история лиса, который вырос раньше, чем успел поверить в добро Сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе»: история лиса, который вырос раньше, чем успел поверить в добро Читать дальше 21 октября 2025
И кошка, и корова: посчитали, сколько всего зверят упоминается в песне из «Синего трактора» - вот почему она такая длинная И кошка, и корова: посчитали, сколько всего зверят упоминается в песне из «Синего трактора» - вот почему она такая длинная Читать дальше 18 октября 2025
Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»? Читать дальше 23 октября 2025
«У Германии было бы преимущество»: историк подтвердил самую жуткую теорию о «Тачках» – в этом мире действительно была война «У Германии было бы преимущество»: историк подтвердил самую жуткую теорию о «Тачках» – в этом мире действительно была война Читать дальше 23 октября 2025
Минус 500 тысяч зрителей и 60 лет насмарку: даже главный актер открестился от провального нового «Доктора Кто», но это еще не конец Минус 500 тысяч зрителей и 60 лет насмарку: даже главный актер открестился от провального нового «Доктора Кто», но это еще не конец Читать дальше 23 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше