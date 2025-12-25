Меню
120 млн за 24 часа — против 50 у «Оппенгеймера»: Нолан побил собственный рекорд с трейлером «Одиссеи» (смотрим, что же там такого особенного)

25 декабря 2025 16:40
Кадр из фильма «Одиссея»

В проекте снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго и Шарлиз Терон.

Когда трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана появился в Сети, интернет отреагировал так, будто это была не реклама фильма, а начало мирового события.

За первые сутки ролик на разных площадках набрал более 120 миллионов просмотров, и эта цифра мгновенно стала новостью сама по себе. Кажется, зрители уже готовы идти в кино, даже не зная, что именно их там ждет. Нолан снова сделал то, что умеет лучше всего, — превратил ожидание в шоу.

Цифры, от которых кружится голова

По данным Forbes, трейлер «Одиссеи» собрал более 121 млн просмотров за 24 часа. Для сравнения, у «Оппенгеймера» за тот же срок было чуть больше 50 млн. Это почти двукратный рост и новый личный рекорд для режиссера. Кроме того, тизер занял восьмое место среди самых популярных трейлеров 2025 года и стал самым просматриваемым роликом Universal Pictures.

Почему фильм стал событием еще до премьеры

«Одиссея» основана на эпосе Гомера, но подана через фирменный стиль Нолана — с масштабом, тайнами и ощущением большого кино.

В проекте собрались Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго и Шарлиз Терон. Главную роль исполняет Мэтт Дэймон, и уже один этот каст выглядит как фестивальный плакат. Неудивительно, что Сеть отреагировала мгновенно.

Когда все это станет реальностью

Премьера «Одиссеи» запланирована на 17 июля 2026 года. До нее еще полтора года, но трейлер уже задал нужный тон. 120 миллионов просмотров за сутки — это не просто интерес, это уровень ожиданий. Осталось только узнать, сможет ли сам фильм оказаться таким же громким, как его появление в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Кристофер Нолан назвал лучшего актера 2025 года.

Фото: Кадр из фильма «Одиссея»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
