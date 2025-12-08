Меню
«12 серий пролетели как один миг, круто и динамично»: почему «Самозванца» называют главным детективом НТВ 2025 года

8 декабря 2025 22:00
Кадр из сериала «Самозванец»

За главным героем одновременно охотятся и бандиты, и полиция.

Если вы любите жёсткие детективы НТВ, то эта новинка может засесть в голове надолго: в «Самозванце» за главным героем одновременно охотятся и бандиты, и полиция, а деревенская глушь неожиданно превращается в поле боя.

О чем история

Два друга-угонщика попадают в беду, когда случайно находят в багажнике угнанной машины два миллиона долларов. Одного убивают, второй — Максим — спасается бегством и прячется в деревне под именем погибшего друга.

Здесь живёт отец Сергея, который не видел сына с пяти лет, и Максим знает о его прошлом достаточно, чтобы войти в доверие.

Но поселок оказывается втянут в борьбу за землю: дольщики спорят, девелоперы давят, местные криминальные авторитеты хотят откусить кусок побольше. Максим вынужден защищать «семью», которую он на самом деле обманывает.

Что пишут зрители

Отзывы на сериал яркие и очень живые — видно, что он попадает в нерв аудитории:

«Динамичный сюжет, смотреть не скучно и интересно», «Вся ценность сериала в обаянии главного героя. Остальное — фон», «12 серий пролетели как один миг, круто и динамично», — пишут зрители в Сети.

Почему стоит посмотреть

«Самозванец» держится на темпе и актёрской игре. Здесь нет навязчивых интриг — зрителю сразу показывают, кто есть кто, но напряжение растёт за счёт постоянных конфликтов. Есть и романтическая линия, но она не съедает драму.

Финал закрыт чётко, без намёка на растягивание истории. Рейтинг 7,4 на Кинопоиске подтверждает: для тех, кто ценит криминальные истории с атмосферой зимних российских дорог и резкими поворотами, это попадание в точку.

Также прочитайте: «Подслушано в Рыбинске» наделал шума в Сети и теперь завоевывает НТВ: вот когда состоится телепремьера детектива с Васильевым и Трибунцевым

Фото: Кадр из сериала «Самозванец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
