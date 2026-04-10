12 серий, Okko и Цыганов: стартовали съёмки нового хита, где врача «хоронят» ради миссии в США — вот что еще известно

Врач районной поликлиники, лотерея на грин-карту и внезапное предложение от спецслужб. История звучит как шутка, но именно с этого начинается новый сериал с Евгением Цыгановым.

Сериал «Уехать нельзя остаться» только запущен в производство, но уже вызывает интерес за счёт сюжета, который балансирует между комедией и драмой. В центре история выбора, который невозможно сделать без последствий.

Сюжет и завязка

Главный герой терапевт Станислав Виноградов. Уже 9 лет он участвует в лотерее на грин-карту и живёт ожиданием перемен. Его представление о США строится на образах «идеальной жизни» с домами, газонами и улыбками.

При этом в реальности у него сложные отношения в семье, усталость и ощущение застоя. Перелом происходит, когда к нему приходит сотрудник спецслужб. Герою предлагают переезд в США при условии полной секретности. Семья должна считать его погибшим.

Станислав соглашается, но по мере приближения отъезда начинает пересматривать своё решение. История строится на внутреннем конфликте и попытке понять, что для него действительно важно.

«Для меня это актерский вызов, но не с точки зрения каких-то сложных задач вроде сложных трюков, а именно в поиске баланса между комедийным началом и вполне серьезными темами, ― ведь самому герою часто совсем не до смеха. Он попадает в драматичные и в то же время нелепые ситуации, которые, именно в этом балансе, отражают нашу часто весьма абсурдную жизнь», — говорит Евгений Цыганов.

Производство и актёрский состав

Съёмки 12-серийного проекта уже стартовали. Режиссёром выступает Мария Шульгина. Производством занимаются Okko, Originals Production, Lookfilm и «Место силы».

В главных ролях Евгений Цыганов, Юлия Александрова, Любовь Аксёнова и Леонид Бичевин. В проекте также задействованы Ольга Румянцева, Алексей Ведерников и Евгений Ганелин.

Сериал заявлен как лирическая комедия, но внутри лежит более сложная тема. Речь идёт о кризисе внутри семьи и попытке заново выстроить собственную жизнь.