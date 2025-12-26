Меню
$1,2 млрд в прокате и 95% любви зрителей на RT: что уже известно о «Зверополисе 3» и почему ждать 10 лет не придется

26 декабря 2025 09:25
Кадр из фильма «Зверополис»

Режиссеры уже назвали срок и он вас удивит.

Когда в новостях появляется «Зверополис 3», это уже не просто слух, а официальный сигнал от создателей. Режиссеры Джаред Буш и Байрон Ховард подтвердили: третья часть находится в разработке. Сейчас команда работает над идеями для продолжения. Значит, история Джуди и Ника получит новую главу. Но когда? Ответ есть.

Что происходит с проектом

По словам Джареда Буша, «Зверополис 3» сейчас находится на этапе поиска сюжета. Обычно этот период занимает 2–3 года из стандартных 5 лет производства. Если график не сорвется, премьера может состояться примерно в 2030 году. Это заметно быстрее, чем девятилетний перерыв между первой и второй частями.

Почему триквел почти гарантирован

«Зверополис 2» собрал в мировом прокате $1,2 млрд при бюджете $150 млн, превзойдя оригинал с его $1,02 млрд. Рейтинги тоже впечатляют: 91% у критиков и 95% у зрителей на Rotten Tomatoes. При таких цифрах Disney вряд ли откажется от продолжения. Проект уже выглядит как уверенная инвестиция.

Кадр из фильма «Зверополис»

Что может ждать героев

Финал второй части намекнул на появление птиц как новой угрозы. В «Зверополисе» такие детали всегда работают на будущее сюжета. Значит, Джуди и Ник снова окажутся в центре крупного конфликта. И, судя по масштабу франшизы, ставки будут только выше.

«Зверополис» давно стал чем-то большим, чем просто мультфильм. Это история о сложном городе и его жителях, рассказанная через юмор и драму. Теперь остается дождаться, какой поворот этой истории мы увидим в 2030 году. А вдруг именно он окажется самым неожиданным?

Ранее портал «Киноафиша» писал, что показали в сцене после титров сиквела.

Фото: Кадр из фильма «Зверополис»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
