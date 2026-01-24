Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тайный смысл «Сказки о царе Салтана»: вот что Пушкин зашифровал в невинных стихах

Тайный смысл «Сказки о царе Салтана»: вот что Пушкин зашифровал в невинных стихах

24 января 2026 10:23
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

Теперь буду смотреть экранизацию совсем иначе.

Скоро «Сказка о царе Салтане» снова окажется в центре внимания: в феврале 2026 года выходит новая экранизация, и это редкий повод перечитать пушкинский текст без детской оптики.

А почему? Потому что под видом волшебной истории Пушкин оставил куда более жесткое и тревожное высказывание — о власти, Руси и падении.

Падший ангел, подмена и ложный царь

Даже имя Салтан в тексте выглядит подозрительно. Исследователи не раз обращали внимание на его созвучие с образом падшего ангела — не прямое, но намеренно искаженное. Это царь, который действует не злонамеренно, но оказывается слаб перед ложью и подменой.

Он верит письмам, а не реальности, и этим запускает цепочку катастрофы. В пушкинской логике это не частная драма, а модель мира, где верховная власть отрывается от истины — и потому теряет божественную опору, пишет Литрес.

«Сказка о царе Салтане»

Русь, скрытая в бочке

Царица с младенцем в бочке — один из самых сильных образов сказки. Это не просто изгнание, а сокрытие. Мать здесь часто читается как образ Руси: униженной, вытесненной, объявленной «не той». Ребенок — законный наследник, который не погибает, а сохраняется, растет и возвращается.

Недаром он попадает не в пустоту, а на остров — пространство ожидания и сохранения. Это перекликается с древним мотивом «скрытой Руси», которая исчезает с поверхности истории, чтобы однажды вернуться обновленной.

Пушкин не мог говорить об этом прямо — слишком опасно. Поэтому он выбирает сказку. В ней ложь подменяет правду, гонцов спаивают, письма переписывают, а власть действует якобы по закону.

Финал всегда один: скрытое выходит наружу. И именно этот мотив делает текст пугающе актуальным. Новая экранизация, скорее всего, расскажет красивую историю. Но в строках Пушкина по-прежнему живет совсем другая — о падении, изгнании и возвращении.

Фото: Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Перечитала эти строки в «Руслане и Людмиле» — и покраснела: ай да Пушкин! Поэт добавил пошлости в сюжет так, что дети не поняли Перечитала эти строки в «Руслане и Людмиле» — и покраснела: ай да Пушкин! Поэт добавил пошлости в сюжет так, что дети не поняли Читать дальше 23 января 2026
Этот фильм был одним из самых скандальных в 2024 году: Сергей Жуков пообещал выпустить продолжение – вот что задумал Этот фильм был одним из самых скандальных в 2024 году: Сергей Жуков пообещал выпустить продолжение – вот что задумал Читать дальше 22 января 2026
Весь зал рыдает, Гармаш рыдает, дети рыдают: так умер ли Чебурашка в финале второй части фильма? Объясняю без лишних эмоций Весь зал рыдает, Гармаш рыдает, дети рыдают: так умер ли Чебурашка в финале второй части фильма? Объясняю без лишних эмоций Читать дальше 21 января 2026
Все знают финал «Властелина колец», но Толкин хотел закончить эту историю иначе: есть письма, в которых он описал альтернативную концовку Все знают финал «Властелина колец», но Толкин хотел закончить эту историю иначе: есть письма, в которых он описал альтернативную концовку Читать дальше 20 января 2026
Почему Дэдпула так зовут? Прочитала комиксы и узнала наконец правду — версия в кино была другой Почему Дэдпула так зовут? Прочитала комиксы и узнала наконец правду — версия в кино была другой Читать дальше 25 января 2026
«У HBO так никогда не получится»: фанаты «Склифосовского» рассказали, чем сериал лучше нашумевшей «Больницы Питт» «У HBO так никогда не получится»: фанаты «Склифосовского» рассказали, чем сериал лучше нашумевшей «Больницы Питт» Читать дальше 25 января 2026
На этих кадрах замирали все советские зрители, а детям закрывали глаза: угадайте фильм СССР по сцене 18+ (тест) На этих кадрах замирали все советские зрители, а детям закрывали глаза: угадайте фильм СССР по сцене 18+ (тест) Читать дальше 24 января 2026
Так уж ли хороша Настенька? Пересмотрела «Морозко» и поняла, кто там на самом деле лучшая невеста Так уж ли хороша Настенька? Пересмотрела «Морозко» и поняла, кто там на самом деле лучшая невеста Читать дальше 24 января 2026
Узнаете этот пошлый факт про советское кино и больше не сможете как обычно пересматривать любимые фильмы: глаз не сведете с одного места Узнаете этот пошлый факт про советское кино и больше не сможете как обычно пересматривать любимые фильмы: глаз не сведете с одного места Читать дальше 24 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше