Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео)

11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео)

8 февраля 2026 07:00
Кадр из сериала «Маша и медведь»

Понравится и детям, и взрослым.

А вы знали, что у мультсериала «Маша и Медведь» есть своя серия ко Дню всех влюбленных — «Дела сердечные»? Это 93-й эпизод и часть пятого сезона. Ролик набрал более 11,6 млн просмотров, что для тематического эпизода заметная цифра.

История строится вокруг простого и понятного чувства — симпатии Медведя к Медведице. Он готовит валентинку и планирует тихий вечер с кино. Но рядом Маша, а значит, плану не суждено остаться простым. По невнимательности валентинки оказываются у разных лесных жителей.

Валентинки для всех

Маша воспринимает открытки буквально: если их дарят, значит, надо дарить всем. Она раздает приглашения без имен, и каждый читает их как обращенные к себе. В итоге к домику Медведя собирается почти весь лес. Романтический вечер превращается в общий кинопоказ.

Почему серия работает

Эпизод не уходит в сложную мораль. Он про доброту, неловкость и детскую логику, которая меняет планы взрослых. Медведь сначала расстраивается, но рядом с Медведицей быстро забывает о неидеальном сценарии. В этом и настроение серии: праздник может быть шумным, но чувства от этого не становятся слабее.

«Дела сердечные» — легкий способ напомнить детям, что внимание и забота важнее идеальной открытки. А взрослым — что иногда лучший вечер получается не по плану. Для семейного просмотра в феврале это одна из самых теплых историй в сезоне.

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вышел за 3 года до «Маши и Медведя»: есть мультфильм 2006 года с почти такой же хулиганистой героиней — тоже дает в лесу «огня» Вышел за 3 года до «Маши и Медведя»: есть мультфильм 2006 года с почти такой же хулиганистой героиней — тоже дает в лесу «огня» Читать дальше 7 февраля 2026
Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» нашли отсылки, которые поймут только взрослые Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» нашли отсылки, которые поймут только взрослые Читать дальше 7 февраля 2026
«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз «Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя» — ее просмотрели 214 млн раз Читать дальше 7 февраля 2026
В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек В «Маше и Медведе» нашли отсылку к Раневской, которую заметили единицы: удивительно, ведь эту серию посмотрели почти 240 млн человек Читать дальше 7 февраля 2026
В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй В этой серии «Маши и медведя» нет ничего смешного: 319 млн просмотров — и плакал точно каждый второй Читать дальше 5 февраля 2026
Не такой уж Илья Муромец герой: поняла это, когда внимательно пересмотрела мультфильм Не такой уж Илья Муромец герой: поняла это, когда внимательно пересмотрела мультфильм Читать дальше 9 февраля 2026
Обнаружила главную ошибку НТВ: почему многие зрительницы терпеть не могут «Невский» Обнаружила главную ошибку НТВ: почему многие зрительницы терпеть не могут «Невский» Читать дальше 9 февраля 2026
Этот актер из «Лимитчиц» — сын известных российских актеров: «При таких ярких родителях такая посредственность» Этот актер из «Лимитчиц» — сын известных российских актеров: «При таких ярких родителях такая посредственность» Читать дальше 8 февраля 2026
Не сработался с Мэджиком? Или с Андреасяном? Почему Кологривый ушел из сериала «Жизнь по вызову» Не сработался с Мэджиком? Или с Андреасяном? Почему Кологривый ушел из сериала «Жизнь по вызову» Читать дальше 8 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше