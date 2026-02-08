11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео)

А вы знали, что у мультсериала «Маша и Медведь» есть своя серия ко Дню всех влюбленных — «Дела сердечные»? Это 93-й эпизод и часть пятого сезона. Ролик набрал более 11,6 млн просмотров, что для тематического эпизода заметная цифра.

История строится вокруг простого и понятного чувства — симпатии Медведя к Медведице. Он готовит валентинку и планирует тихий вечер с кино. Но рядом Маша, а значит, плану не суждено остаться простым. По невнимательности валентинки оказываются у разных лесных жителей.

Валентинки для всех

Маша воспринимает открытки буквально: если их дарят, значит, надо дарить всем. Она раздает приглашения без имен, и каждый читает их как обращенные к себе. В итоге к домику Медведя собирается почти весь лес. Романтический вечер превращается в общий кинопоказ.

Почему серия работает

Эпизод не уходит в сложную мораль. Он про доброту, неловкость и детскую логику, которая меняет планы взрослых. Медведь сначала расстраивается, но рядом с Медведицей быстро забывает о неидеальном сценарии. В этом и настроение серии: праздник может быть шумным, но чувства от этого не становятся слабее.

«Дела сердечные» — легкий способ напомнить детям, что внимание и забота важнее идеальной открытки. А взрослым — что иногда лучший вечер получается не по плану. Для семейного просмотра в феврале это одна из самых теплых историй в сезоне.