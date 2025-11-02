Меню
113 серия станет последней: «Клюквенный щербет» покидают сразу четыре актера — в том числе и главная героиня

2 ноября 2025 11:21
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Даже для популярного проекта это — настоящее испытание.

Скандалы, слухи и неожиданные уходы — кажется, над четвёртым сезоном «Клюквенного щербета» сгущаются тучи. Проект, который ещё недавно называли «турецкой семьёй Ромео и Джульетты», переживает самый серьёзный кризис за всю историю. После волны критики сценаристы решили полностью переписать сюжет и... избавиться от ключевых героев.

Массовый исход: кто покидает сериал

Первыми новость об уходе подтвердили Бирсен Алтунташ и Ойя Доган — два самых надёжных инсайдера турецкого телевидения. Сначала фанатов ошарашила информация, что проект покидают Батухан Бозкурт (Фираз) и Эдже Иртем (Ишил). Казалось, что это максимум, но через несколько часов стало известно, что в числе выбывших — Сыла Тюркоглу (Доа) и Эмрах Алтынтопрак (Мустафа).

Так сериал потерял не просто второстепенных героев, а самую эмоциональную ось — пару Доа и Фираза, ради которой зрители включали каждую новую серию.

Почему ушла Сыла Тюркоглу

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Главная звезда «Клюквенного щербета» подтвердила свой уход лично — в комментарии под постом продюсера Фарука Тургута. Оказалось, актриса хотела уйти ещё в начале четвёртого сезона, но осталась по просьбе команды.

«Я благодарна за этот путь и за всё, что пережила вместе с вами», — написала Сыла.

Тургут в ответ признался, что актриса покинет сериал в 113 серии, а её последние сцены выйдут 14 ноября 2025 года. Для зрителей это станет болезненным прощанием: по слухам, героиня погибнет, и её смерть окончательно сломает Кывылджим.

Что будет дальше

Сценаристы вынуждены срочно менять курс: по первоначальной задумке Доа и Фираз должны были сбежать вместе, но из-за общественного резонанса эту линию закрыли. Теперь авторы переписывают сюжет, чтобы герои исчезли по отдельности.

На фоне этого ходят слухи, что проект может покинуть и Джерен Каракоч, если сценаристы не найдут новой любовной линии для её Нурсем.

Возможен ли новый «Клюквенный щербет»

Продюсеры называют всё происходящее «перезагрузкой». Но фанаты в соцсетях настроены куда менее оптимистично: «Без Доа это уже совсем другой сериал», — пишут зрители. И, похоже, они правы — история, начавшаяся с конфликта двух семей и любви, нарушающей правила, постепенно теряет тех, кто делал её живой.

А пока Сыла Тюркоглу готовится к свадьбе с возлюбленным Атой Айылдызом, зрителям остаётся одно — досмотреть 113-ю серию и запомнить Доа такой, какой она была: упрямой, чувствительной и настоящей.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
