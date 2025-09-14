Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 11 сезонов, 177 серий, и вот итог: чем закончился культовый сериал «Ходячие мертвецы»

11 сезонов, 177 серий, и вот итог: чем закончился культовый сериал «Ходячие мертвецы»

14 сентября 2025 16:11
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

12 сезона точно не будет, но есть спин-оффы.

Финальный эпизод сериала «Ходячие мертвецы», вышедший в ноябре 2022 года, завершил историю противостояния с Содружеством — сообществом выживших из Огайо под властью жестокой Памелы Милтон.

Герои подняли восстание, спасли заключённых и жителей, а саму Милтон свергли и посадили в тюрьму. Символичным моментом стало разрушение роскошного поместья — знак падения старого порядка.

Судьбы ключевых героев

Финал стал неожиданно «мягким» для мира «Ходячих мертвецов»: погибло мало центральных персонажей. Главная потеря — Розита, которую укусил зомби. Она успела спасти дочь Коко и попрощаться с друзьями, а её последняя сцена с Юджином стала одной из самых трогательных за всю историю шоу.

Ниган и Мэгги нашли силы заключить хрупкое перемирие, хотя прощение не стало полным. Дэрил узнал, что Рик жив, и отправился на поиски. Кэролл стала заместителем губернатора Содружества, но позже присоединилась к Дэрилу. Юджин обрел новую семью, а отец Габриэль искупил свою вину, открыв ворота для жителей.

Кто погиб

Помимо Розиты, зрители простились с Люком, который умер от ран, защищая друзей, и несколькими второстепенными персонажами (Марко, Рой, Олден и др.). Их уход стал напоминанием, что даже в момент надежды мир остаётся смертельно опасным.

Кто выжил

В живых остались Дэрил, Кэролл, Мэгги, Ниган, Аарон, Иезекииль, Конни, Юмико, Магна, Лидия и многие другие. Джудит и Эр-Джей остались в Содружестве под защитой друзей, а Мишон отправилась на поиски Рика. Сам Граймс появился в отдельном спин-оффе «Выжившие», где наконец воссоединился с семьёй.

Взгляд в будущее

Хотя 12-го сезона «Ходячих мертвецов» не будет, вселенная продолжает жить в спин-оффах. «Дэрил Диксон» переносит действие во Францию, «Мёртвый город» рассказывает о приключениях Мэгги и Нигана, а «Выжившие» воссоединили Рика и Мишонн. Всё это ведёт к неизбежному кроссоверу, где пути героев снова пересекутся.

Ранее мы писали: Для осенних вечеров идеально подходит этот новый сериал от Netflix: вышел недавно, а рейтинг уже 80%.

Фото: Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше