11 сезонов, 177 серий, и вот итог: чем закончился культовый сериал «Ходячие мертвецы»

12 сезона точно не будет, но есть спин-оффы.

Финальный эпизод сериала «Ходячие мертвецы», вышедший в ноябре 2022 года, завершил историю противостояния с Содружеством — сообществом выживших из Огайо под властью жестокой Памелы Милтон.

Герои подняли восстание, спасли заключённых и жителей, а саму Милтон свергли и посадили в тюрьму. Символичным моментом стало разрушение роскошного поместья — знак падения старого порядка.

Судьбы ключевых героев

Финал стал неожиданно «мягким» для мира «Ходячих мертвецов»: погибло мало центральных персонажей. Главная потеря — Розита, которую укусил зомби. Она успела спасти дочь Коко и попрощаться с друзьями, а её последняя сцена с Юджином стала одной из самых трогательных за всю историю шоу.

Ниган и Мэгги нашли силы заключить хрупкое перемирие, хотя прощение не стало полным. Дэрил узнал, что Рик жив, и отправился на поиски. Кэролл стала заместителем губернатора Содружества, но позже присоединилась к Дэрилу. Юджин обрел новую семью, а отец Габриэль искупил свою вину, открыв ворота для жителей.

Кто погиб

Помимо Розиты, зрители простились с Люком, который умер от ран, защищая друзей, и несколькими второстепенными персонажами (Марко, Рой, Олден и др.). Их уход стал напоминанием, что даже в момент надежды мир остаётся смертельно опасным.

Кто выжил

В живых остались Дэрил, Кэролл, Мэгги, Ниган, Аарон, Иезекииль, Конни, Юмико, Магна, Лидия и многие другие. Джудит и Эр-Джей остались в Содружестве под защитой друзей, а Мишон отправилась на поиски Рика. Сам Граймс появился в отдельном спин-оффе «Выжившие», где наконец воссоединился с семьёй.

Взгляд в будущее

Хотя 12-го сезона «Ходячих мертвецов» не будет, вселенная продолжает жить в спин-оффах. «Дэрил Диксон» переносит действие во Францию, «Мёртвый город» рассказывает о приключениях Мэгги и Нигана, а «Выжившие» воссоединили Рика и Мишонн. Всё это ведёт к неизбежному кроссоверу, где пути героев снова пересекутся.

