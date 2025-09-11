11 сентября стартует второй сезон «Лихих», но мало кто знает, что сериал снят по реальной истории хабаровской ОПГ — подробности

Вот что именно из настоящей истории попало в киноленту.

Сериал «Лихие» стал одним из самых обсуждаемых проектов последних лет. Жёсткий, атмосферный, снятый без лишнего пафоса — он затягивает не только мрачной эстетикой 90-х, но и ощущением подлинности. И это не случайно: история Лиховцевых частично основана на реальных событиях.

История, которая легла в основу

Создатели проекта вдохновлялись воспоминаниями Евгения Демина — участника хабаровской ОПГ «Общак». В сериале он стал прототипом Жени Лиховцева.

В 13 лет Евгений вместе с отцом Павлом Тихомировым, которого в группировке знали как Егерь, совершил первое заказное убийство. В течение следующих десяти лет он был киллером, работал на «Общак» и видел всю жестокость эпохи, когда насилие становилось способом управления обществом.

Сюжет и реальность

Многие детали в сериале взяты напрямую из воспоминаний Демина. Та же пасека в тайге, те же тяжёлые разговоры отца с сыном, та же атмосфера безысходности.

Сериал смело показывает, как подросток постепенно втягивается в криминальную жизнь, теряя детство и выбор. Это не просто история о бандитах, а драма о поколении, оказавшемся в ловушке своего времени.

«"Лихие" — это масштабная сага о борьбе за власть в период хаоса и безволия, попытка понять убеждения нескольких поколений современной России», — цитировала Быкова afisha.ru.

Философия режиссёра

Режиссёр картины подчёркивает, что «Лихие» — это не только про преступления. Это масштабная сага о борьбе за власть, но прежде всего — попытка понять убеждения и ценности нескольких поколений в условиях хаоса.

В сериале три временные линии: детство Жени, его юность и зрелость. Такое построение делает историю глубже, но и сложнее: зрители то и дело возвращаются к прошлым сериям, чтобы уловить взаимосвязи.

Почему зашло зрителям

«Лихие» не приукрашивают реальность и не делают из бандитов романтичных героев. Здесь показана настоящая цена той эпохи: сломанные судьбы, семьи, которые не выдержали давления, и дети, втянутые в чужие разборки. И именно это делает сериал таким убедительным — мы видим не только преступления, но и их последствия.

