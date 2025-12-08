11 «Оскаров» и более 1 млрд долларов кассовых сборов: эта часть «Властелина колец» — самый признанный фильм всех времен, но Толкин ненавидел ее название

Питер Джексон стремился к максимальной верности духу и букве оригинала, перенеся на экран не только сюжет «Властелина колец», но и точные названия всех трёх томов Джона Толкина — «Братство Кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля».

Однако тут кроется важная деталь, которая многое говорит о характере самого писателя. Название «Возвращение короля» ему категорически не нравилось.

Почему Толкину не нравилось название

Сам Джон Толкин одобрил первые два названия — «Братство Кольца» и «Две крепости», — но для финальной части настаивал на своём варианте: «Война за Кольцо».

Ему казалось, что это название куда лучше сохраняет интригу, не раскрывая главную разгадку сюжета заранее. Кроме того, Толкин ценил, что в таком заголовке вновь появляется ключевой символ всей саги — Кольцо Всевластья, замыкая смысловой круг.

Но, как известно, победил вариант издателей — «Возвращение короля». Это название, которое сам автор считал слишком прямолинейным, в итоге стало культовым сначала для книги, а затем и для одного из самых признанных фильмов в истории кино.

Суть фильма

Толкин был абсолютно прав в своей критике — название «Возвращение короля» действительно раскрывает карты, выдавая один из ключевых поворотов истории ещё до начала чтения или просмотра. Коронация Арагорна, конечно, не является главной интригой всей саги, но служит мощным символом: момент, когда разобщённые народы Средиземья обретают законного лидера, способного сплотить их против тьмы.

Такое название сразу настраивает на ожидание торжественного финала, вселяя уверенность, что свет в итоге победит. И хотя до конечной победы героям ещё предстоит пройти через мрак Мордора и уничтожить Кольцо, сам заголовок создаёт ощущение предрешённости.

Это немного снимает то напряжение, которое Толкин так выстраивал на протяжении всей истории.

