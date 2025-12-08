Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 11 «Оскаров» и более 1 млрд долларов кассовых сборов: эта часть «Властелина колец» — самый признанный фильм всех времен, но Толкин ненавидел ее название

11 «Оскаров» и более 1 млрд долларов кассовых сборов: эта часть «Властелина колец» — самый признанный фильм всех времен, но Толкин ненавидел ее название

8 декабря 2025 11:50
Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Автор считал вариант неудачным.

Питер Джексон стремился к максимальной верности духу и букве оригинала, перенеся на экран не только сюжет «Властелина колец», но и точные названия всех трёх томов Джона Толкина — «Братство Кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля».

Однако тут кроется важная деталь, которая многое говорит о характере самого писателя. Название «Возвращение короля» ему категорически не нравилось.

Почему Толкину не нравилось название

Сам Джон Толкин одобрил первые два названия — «Братство Кольца» и «Две крепости», — но для финальной части настаивал на своём варианте: «Война за Кольцо».

Ему казалось, что это название куда лучше сохраняет интригу, не раскрывая главную разгадку сюжета заранее. Кроме того, Толкин ценил, что в таком заголовке вновь появляется ключевой символ всей саги — Кольцо Всевластья, замыкая смысловой круг.

Но, как известно, победил вариант издателей — «Возвращение короля». Это название, которое сам автор считал слишком прямолинейным, в итоге стало культовым сначала для книги, а затем и для одного из самых признанных фильмов в истории кино.

Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Суть фильма

Толкин был абсолютно прав в своей критике — название «Возвращение короля» действительно раскрывает карты, выдавая один из ключевых поворотов истории ещё до начала чтения или просмотра. Коронация Арагорна, конечно, не является главной интригой всей саги, но служит мощным символом: момент, когда разобщённые народы Средиземья обретают законного лидера, способного сплотить их против тьмы.

Такое название сразу настраивает на ожидание торжественного финала, вселяя уверенность, что свет в итоге победит. И хотя до конечной победы героям ещё предстоит пройти через мрак Мордора и уничтожить Кольцо, сам заголовок создаёт ощущение предрешённости.

Это немного снимает то напряжение, которое Толкин так выстраивал на протяжении всей истории.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что автор «Властелина колец» на дух не переносил «Хроники Нарнии».

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Властелину колец» в этом году 25 лет: зрители ждут особого релиза в России – Фродо и Голлум должны снова появиться на больших экранах «Властелину колец» в этом году 25 лет: зрители ждут особого релиза в России – Фродо и Голлум должны снова появиться на больших экранах Читать дальше 9 декабря 2025
Круче всех «Заклятий» вместе взятых: об аргентинском хорроре в России почти не знают, а за рубежом — это хит с 96% на RT Круче всех «Заклятий» вместе взятых: об аргентинском хорроре в России почти не знают, а за рубежом — это хит с 96% на RT Читать дальше 8 декабря 2025
Создатели «Аватара» случайно заспойлерили, кто выживет до финала франшизы: к пятому фильму герои переместятся на Землю Создатели «Аватара» случайно заспойлерили, кто выживет до финала франшизы: к пятому фильму герои переместятся на Землю Читать дальше 8 декабря 2025
Джордж Лукас наконец рассказал, почему Йода так странно разговаривает: хитрость режиссера сработала! Джордж Лукас наконец рассказал, почему Йода так странно разговаривает: хитрость режиссера сработала! Читать дальше 7 декабря 2025
Новый «Аватар» разобьет сердца сильнее, чем финал «Титаника»: Кэмерон уже сделал предупреждение Новый «Аватар» разобьет сердца сильнее, чем финал «Титаника»: Кэмерон уже сделал предупреждение Читать дальше 5 декабря 2025
До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? Читать дальше 4 декабря 2025
Из трех богатырей Алеша Попович кажется самым глупым, хоть и сильным: но в народных былинах этот герой ничем не хуже других, а даже лучше Из трех богатырей Алеша Попович кажется самым глупым, хоть и сильным: но в народных былинах этот герой ничем не хуже других, а даже лучше Читать дальше 9 декабря 2025
От второго сезона «Чужого: Земля» ждут кроссовера с Хищником: шоураннер расставил все точки над i — будет ли слияние вселенных? От второго сезона «Чужого: Земля» ждут кроссовера с Хищником: шоураннер расставил все точки над i — будет ли слияние вселенных? Читать дальше 8 декабря 2025
Сулейман за всю жизнь делал так только дважды: кому из наложниц он бросил фиолетовый платок и что значит этот цвет Сулейман за всю жизнь делал так только дважды: кому из наложниц он бросил фиолетовый платок и что значит этот цвет Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше