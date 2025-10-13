Трейлер фильма «Мортал Комбат 2» набрал 107 млн просмотров за сутки: студия тут же анонсировала выход третьей части

Warner Bros. не стала ждать премьеры второй части — уверенность в успехе оказалась настолько высокой, что третью одобрили заранее.

Франшиза «Мортал Комбат» возвращается на экраны с триумфом. Студия Warner Bros. и New Line объявили, что «Мортал Комбат 3» официально запущен в производство — ещё до выхода второй части.

Причиной послужил ошеломительный успех трейлера «Мортал Комбата 2», который за первые сутки собрал 107 миллионов просмотров на платформах студии. Для ролика с рейтингом R это абсолютный рекорд.

Уверенность, которая поражает

Как сообщил Deadline, проект представили на фестивале Comic-Con в Нью-Йорке. Сценарист Джереми Слейтер, автор второй части, снова займётся текстом, а режиссёр пока не объявлен.

Первые два фильма снимал Саймон Маккуойд. Решение запустить третий фильм до премьеры второго объясняется просто — студия уверена в успехе.

«Мортал Комбат 2» перенесли в горячий сезон

Изначально релиз планировался на октябрь 2025 года, но Warner Bros. перенесла премьеру на май 2026-го — в самое время блокбастеров. Тестовые показы прошли с бурными овациями, и руководство решило действовать без промедлений.

Звёзды и новые бойцы

Во второй части появится Джонни Кейдж в исполнении Карла Урбана («Пацаны»). Он объединится с Коулом Янгом (Льюис Тан), Соней Блейд (Джессика МакНэми), Лю Каном (Луди Линь), Скорпионом (Хироюки Санада) и Шан Цзуном (Чинь Хань).

Среди новичков — Китана (Аделин Рудольф) и Шао Кан (Мартин Форд).

Первая часть «Мортал Комбата» (2021) получила 55 % от критиков и 85 % от зрителей на Rotten Tomatoes, а на IMDb — 6,1.

Несмотря на пандемию, она собрала 84 миллиона долларов при бюджете 55.

Теперь ставки выше: Warner Bros. рассчитывает превратить франшизу в полноценную киновселенную.

