Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Трейлер фильма «Мортал Комбат 2» набрал 107 млн просмотров за сутки: студия тут же анонсировала выход третьей части

Трейлер фильма «Мортал Комбат 2» набрал 107 млн просмотров за сутки: студия тут же анонсировала выход третьей части

13 октября 2025 17:38
Кадр из фильма «Мортал Комбат 2» (2025)

Warner Bros. не стала ждать премьеры второй части — уверенность в успехе оказалась настолько высокой, что третью одобрили заранее.

Франшиза «Мортал Комбат» возвращается на экраны с триумфом. Студия Warner Bros. и New Line объявили, что «Мортал Комбат 3» официально запущен в производство — ещё до выхода второй части.

Причиной послужил ошеломительный успех трейлера «Мортал Комбата 2», который за первые сутки собрал 107 миллионов просмотров на платформах студии. Для ролика с рейтингом R это абсолютный рекорд.

Уверенность, которая поражает

Как сообщил Deadline, проект представили на фестивале Comic-Con в Нью-Йорке. Сценарист Джереми Слейтер, автор второй части, снова займётся текстом, а режиссёр пока не объявлен.

Первые два фильма снимал Саймон Маккуойд. Решение запустить третий фильм до премьеры второго объясняется просто — студия уверена в успехе.

«Мортал Комбат 2» перенесли в горячий сезон

Изначально релиз планировался на октябрь 2025 года, но Warner Bros. перенесла премьеру на май 2026-го — в самое время блокбастеров. Тестовые показы прошли с бурными овациями, и руководство решило действовать без промедлений.

Звёзды и новые бойцы

Во второй части появится Джонни Кейдж в исполнении Карла Урбана («Пацаны»). Он объединится с Коулом Янгом (Льюис Тан), Соней Блейд (Джессика МакНэми), Лю Каном (Луди Линь), Скорпионом (Хироюки Санада) и Шан Цзуном (Чинь Хань).

Среди новичков — Китана (Аделин Рудольф) и Шао Кан (Мартин Форд).

Первая часть «Мортал Комбата» (2021) получила 55 % от критиков и 85 % от зрителей на Rotten Tomatoes, а на IMDb — 6,1.

Несмотря на пандемию, она собрала 84 миллиона долларов при бюджете 55.

Теперь ставки выше: Warner Bros. рассчитывает превратить франшизу в полноценную киновселенную.

Также прочитайте: 7 фильмов по Стивену Кингу, которые оказались мрачнее его книг — и это не только «Сияние»

Фото: Кадр из фильма «Мортал Комбат 2» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Мы потеряли все, кроме тех, кого спасли»: реальная история, по которой снят «Школьный автобус» - она заставила плакать США «Мы потеряли все, кроме тех, кого спасли»: реальная история, по которой снят «Школьный автобус» - она заставила плакать США Читать дальше 13 октября 2025
Жанат пожертвовал собой зря? Чем закончился фильм «Аменгер» - зрители смотрят и глазам не верят Жанат пожертвовал собой зря? Чем закончился фильм «Аменгер» - зрители смотрят и глазам не верят Читать дальше 13 октября 2025
Полностью 4 сезон «Бриджертонов» не увидим сразу: Netflix назвал точную дату премьеры… точнее две Полностью 4 сезон «Бриджертонов» не увидим сразу: Netflix назвал точную дату премьеры… точнее две Читать дальше 14 октября 2025
Каков он, новый российско-турецкий сериал «Близкое счастье»? Если «Постучись в мою дверь» и «Анна Каренина» встретились бы в Анталии Каков он, новый российско-турецкий сериал «Близкое счастье»? Если «Постучись в мою дверь» и «Анна Каренина» встретились бы в Анталии Читать дальше 14 октября 2025
Без посохов и чар: кто из людей во «Властелине колец» умел колдовать — просто не афишировал это Без посохов и чар: кто из людей во «Властелине колец» умел колдовать — просто не афишировал это Читать дальше 14 октября 2025
Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»? Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»? Читать дальше 14 октября 2025
Готовился к Олимпиаде прямо посреди Невы: где снимали «Первый на Олимпе» про советского спортсмена Готовился к Олимпиаде прямо посреди Невы: где снимали «Первый на Олимпе» про советского спортсмена Читать дальше 14 октября 2025
Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну Читать дальше 14 октября 2025
У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали? У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали? Читать дальше 14 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше