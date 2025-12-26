106 тысяч подписей против отмены: 2 сезон «Декстера: Первородный грех» могут все-таки вернуть — вот что говорит режиссер Маркос Сига

В Showtime и Paramount+ сейчас активно обсуждают возобновление съемок.

«Декстер: Первородный грех» жив, хотя его уже успели похоронить. История с отмененным вторым сезоном внезапно получила продолжение — и не от кого-нибудь, а от человека, который сегодня формирует будущее всей франшизы.

Слова, которые услышали фанаты

Режиссер Маркос Сига, отвечающий за «Новую кровь» и свежий сериал «Воскрешение», в подкасте The Dark Passengers бросил фразу, от которой у поклонников дрогнул пульс: приквел могут вернуть.

По его словам, в Showtime и Paramount+ идут разговоры, и именно давление фанатов стало главным аргументом в пользу пересмотра решения.

Более 106 тысяч подписей под петицией — редкий случай, когда онлайн-кампания превращается в реальный фактор влияния.

Почему проект вообще закрыли

«Первородный грех» стартовал уверенно. Декстер в 90-х, первые убийства, полицейский значок и внутренний кодекс — все это зашло. Рейтинги были крепкими, первая серия стала самой просматриваемой премьерой Showtime за год. Но в августе проект остановили из-за перезагрузки Paramount после сделки со Skydance. Денег стало меньше, проектов — тоже.

Сига прямо говорит: если фанаты продолжают давить, у Клайда Филлипса есть шанс вернуть сериал в производство. А вместе с ним — и расширить вселенную, включая давно анонсированный приквел о Троице, пишет Soyuz.ru.

Почему «Первородный грех» нужен франшизе

Это был редкий случай, когда приквел не выглядел фан-сервисом. Молодой Декстер, моральные сомнения, первые ошибки — сериал добавил глубины тому, что раньше казалось уже рассказанным.

Формально второй сезон закрыт. По факту — он завис между отменой и возрождением. И сейчас это уже не вопрос сценариев, а вопрос давления аудитории. Если «Первородный грех» вернется, это будет победа фанатов над бухгалтерией.

Ранее портал «Киноафиша» писал про реальный прототип Декстера.