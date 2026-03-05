Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 104 116 просмотров всего за 3 часа: на YouTube вышла новая серия «Маши и Медведя» «Колесо дружбы» — чем не подарок к 8 Марта?

104 116 просмотров всего за 3 часа: на YouTube вышла новая серия «Маши и Медведя» «Колесо дружбы» — чем не подарок к 8 Марта?

5 марта 2026 11:50
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Там опять маленькая хулиганка наводит суету в лесу.

Иногда лучший подарок к празднику — это просто хорошее настроение. К 8 Марта создатели «Маши и Медведя» сделали маленький сюрприз для зрителей и выпустили новую серию на YouTube.

Эпизод получил название «Колесо дружбы», и всего за три часа после публикации он уже собрал более 104 тысяч просмотров. С таким темпом и до миллиона всего пару шагов.

Новая встреча в лесу

По сюжету Маша и Медведь отправляются на обычную велопрогулку. Казалось бы, всё как всегда: лес, дорога и любимый велосипед Маши. Только на этот раз прогулка быстро превращается в настоящее приключение.

В лесном отеле герои встречают загадочного мальчика. Он ловко едет на велосипеде… всего на одном колесе. Для Маши это почти вызов. Как можно так кататься и при этом не хотеть дружить?

Маша не сдаётся

Любители сериала знают: если Маша решила познакомиться, у окружающих практически нет шансов скрыться. Девочка начинает настоящую «операцию дружбы». Вопрос лишь в том, готов ли новый герой к такому напору.

Новая серия получилась лёгкой, динамичной и очень весенней. В ней есть всё, за что зрители любят мультсериал: немного шалостей, много юмора и, конечно, история о том, как иногда самое главное приключение — это просто подружиться.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Перед 8 Марта в топах «Маша и Медведь»: сборник «Девочки такие девочки!» бьёт рекорды просмотров — уже перевалило за 44 млн Перед 8 Марта в топах «Маша и Медведь»: сборник «Девочки такие девочки!» бьёт рекорды просмотров — уже перевалило за 44 млн Читать дальше 3 марта 2026
188 345 749 просмотров у «Маши и Медведя»: почему серия «Учитель танцев» стала весенним антистрессом (видео) 188 345 749 просмотров у «Маши и Медведя»: почему серия «Учитель танцев» стала весенним антистрессом (видео) Читать дальше 2 марта 2026
Представьте Шибанова или Семенова… но в юбке: Марина Федункив становится майором полиции в новой комедии ТНТ Представьте Шибанова или Семенова… но в юбке: Марина Федункив становится майором полиции в новой комедии ТНТ Читать дальше 6 марта 2026
«Это не про смерть, это про любовь»: чем удивит зрителей сериал «Хоспис» от создателей «Нулевого пациента» «Это не про смерть, это про любовь»: чем удивит зрителей сериал «Хоспис» от создателей «Нулевого пациента» Читать дальше 5 марта 2026
«Жалко, что сериал из 8 серий всего. Так-то Трухина много не бывает»: на СТС в марте готовится шикарная комедия про деревенского Цезаря «Жалко, что сериал из 8 серий всего. Так-то Трухина много не бывает»: на СТС в марте готовится шикарная комедия про деревенского Цезаря Читать дальше 4 марта 2026
Новый «Аватар» от Pixar и 98% «свежести» на Rotten Tomatoes: почему мульт «Прыгуны» уже сравнивают с фильмом Кэмерона Новый «Аватар» от Pixar и 98% «свежести» на Rotten Tomatoes: почему мульт «Прыгуны» уже сравнивают с фильмом Кэмерона Читать дальше 3 марта 2026
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно Читать дальше 2 марта 2026
Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел» Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел» Читать дальше 2 марта 2026
Была неопределённость, появилась жирная точка: станет ли «Граница миров 2» подарком к 8 Марта? Была неопределённость, появилась жирная точка: станет ли «Граница миров 2» подарком к 8 Марта? Читать дальше 2 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше