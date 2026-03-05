104 116 просмотров всего за 3 часа: на YouTube вышла новая серия «Маши и Медведя» «Колесо дружбы» — чем не подарок к 8 Марта?

Иногда лучший подарок к празднику — это просто хорошее настроение. К 8 Марта создатели «Маши и Медведя» сделали маленький сюрприз для зрителей и выпустили новую серию на YouTube.

Эпизод получил название «Колесо дружбы», и всего за три часа после публикации он уже собрал более 104 тысяч просмотров. С таким темпом и до миллиона всего пару шагов.

Новая встреча в лесу

По сюжету Маша и Медведь отправляются на обычную велопрогулку. Казалось бы, всё как всегда: лес, дорога и любимый велосипед Маши. Только на этот раз прогулка быстро превращается в настоящее приключение.

В лесном отеле герои встречают загадочного мальчика. Он ловко едет на велосипеде… всего на одном колесе. Для Маши это почти вызов. Как можно так кататься и при этом не хотеть дружить?

Маша не сдаётся

Любители сериала знают: если Маша решила познакомиться, у окружающих практически нет шансов скрыться. Девочка начинает настоящую «операцию дружбы». Вопрос лишь в том, готов ли новый герой к такому напору.

Новая серия получилась лёгкой, динамичной и очень весенней. В ней есть всё, за что зрители любят мультсериал: немного шалостей, много юмора и, конечно, история о том, как иногда самое главное приключение — это просто подружиться.